Valverde: "Hacer podio en el Tour me liberó muchísimo"

El ciclista español del Movistar Team Alejandro Valverde confesó este jueves que el haber conseguido subir al cajón en los Campos Elíseos de París en 2015 le "liberó muchísimo" en cuanto a presión para afrontar esta temporada, donde ha logrado triunfos de lustre como su quinta Flecha Valona y cuarta Lieja-Bastoña-Lieja.

"Tenía muchas ganas de hacer podio en el Tour y estar en París es lo más grande. Creo que hacer ese podio me liberó muchísimo y me dio capacidad para seguir corriendo más relajado y más tranquilo", declaró Valverde en un acto homenaje del Movistar Team.

Además, el murciano aseguró que su equipo afronta el Tour de este año con Nairo Quintana como líder principal, aunque no cierra la puerta a una posible lucha por puestos importantes, ya que "la carrera dirá" lo que pueda ocurrir.

"Yo ya he tenido muchas oportunidades en el Tour. Al final, por unas cosas o por otras, no he podido ganarlo y he conseguido podio. Yo tengo bien claro, es cierto que está saliendo una temporada muy buena ganando aquí y ganando allí, pero al Tour voy a lo que voy y el líder es Nairo. Es cierto que la carretera está ahí. Mientras que yo pueda, voy a estar ahí ayudándole lo más arriba posible en la montaña, pero si estoy cerca de él tampoco estaré muy lejos en la general. La propia carrera irá diciendo lo que va a pasar", explicó.

En lo que respecta a esa presión que se autoimponía para conseguir éxitos, Valverde aseguró que ha adquirido una nueva mentalidad gracias a su experiencia, que no cambiará para afrontar el Mundial, uno de los títulos que más se echa en falta en su palmarés.

"Está claro que me gustaría ganar el Mundial, pero no tengo la presión de antes. También es verdad que tiene que acompañar el recorrido. Tengo visto el recorrido del próximo año y sí que va a ser duro, pero quiero hacerlo bien, no tengo esa presión que tenía antes", apuntó.

Además, Valverde admitió que explora otras posibilidades, nuevas carreras que disputar en el futuro, como Flandes, Lombardía o Milán-Sanremo, ya que se siente "más seguro que nunca" gracias a una temporada que está sorprendiendo a todo el mundo de la bicicleta, adquiriendo una nueva dimensión como ciclista. Sin embargo, también pensó en esas carreras que le gustaría haber ganado de no haberlas sacrificado por participar en el Tour como la París-Roubaix.

"A lo mejor el Tour de Flandes podría estar en mi palmarés, pero en ningún momento he descuidado las clásicas. He superado a Eddie Merckx en podios, que eso ya es la leche. Es difícil la Roubaix, pero siempre que he estado en el pavés me he defendido bien. Viendo quién ha ganado este año, grandísimo corredor, pero es muy ligero, hábil, bueno tácticamente, que creo que lo soy encima de la bici. Creo que podría estar adelante", comentó.

"ESTE AÑO CREO MÁS EN MÍ"

La temporada que está protagonizando el de Las Lumbreras no está pasando desapercibida y asegura que no ha cambiado "nada" en su preparación para alcanzar este nivel, a pesar de haber disputado las tres grandes vueltas la temporada pasada.

"Me he encontrado igual, incluso un pelín mejor, pero entrenando no aprecias la diferencia, lo aprecias en la competición, pero sí que es cierto que peor no me encontraba. Puede cambiar un poco la tranquilidad, el correr sin presión y teniendo un gran equipo detrás está haciendo que consiga la victoria. No he modificado nada, no estoy más cansado que otros años. Creyendo más en mí está saliendo todo mucho mejor", expresó.

La campaña tampoco ha pasado inadvertida para sus compañeros de pelotón, que tal y como comenta, respira "respeto" hacia él, algo que le supone un "gran honor". Además, eludió hablar de retirada a estas alturas recordando que mantiene contrato con Movistar Team hasta 2019.

"Todo el mundo está sorprendido, lo noto en el pelotón que me respetan y yo se lo tengo a todos los corredores, sean jóvenes o veteranos. Me da gusto cómo me miran, me gusta. Vamos a acabar en 2019 y luego ya veremos. Yo creo que ya te tienes que marcarte un límite, vamos a pensar en los 39 y luego ya se verá", sentenció.

En torno a este aspecto, Valverde echa la vista atrás resaltando a Miguel Induráin como la figura en la que se fijaba en sus inicios y no quiso asumir la designación de "mito" que algunos ya le atribuyen, dejando libertad al espectador para que, una vez su carrera finalice, le recuerden "como quieran".

"Es una palabra muy grande. Los números están ahí y los podium y las victorias en la Clásica de las Ardenas e igualar a Eddie Merchx es algo impresionante. Tengo ganas e ilusión de superarle. Cada uno que me recuerde como le guste, estoy dando todo por el ciclismo, haciéndolo lo mejor posible. No soy el que tenga que decir dónde me pongan, cada uno es libre de opinión", afirmó.

Por otro lado, haciendo balance del palmarés obtenido hasta ahora, no coincide con su excompañero Joaquim 'Purito' Rodríguez, que afirmó que, de tener una "mejor cabeza", podría ser incluso mayor de lo que posee hasta la fecha.

"El palmarés de por sí ya es muy grande. A lo mejor se podría haber conseguido algo más, pero no hay que ser avaricioso y quedarnos con lo que tenemos, pero sí es cierto que este año creo más en mí. Tiene que acompañarte la condición física y el equipo y todo está yendo de la mano", prosiguió.

Finalmente, Valverde quiso desear buena suerte a sus compañeros que comenzarán a disputar el Giro de Italia a partir de este viernes y coincidió en darle a Nairo Quintana la condición de favorito para llevarse la gran vuelta transalpina.

"Me da un poco de lástima, el Giro me encantó el año pasado, era la primera edición que hacía y me gustó mucho. Hemos sacrificado el Giro pero quedan cosas por delante. Veo a Nairo como gran favorito pero los rivales también van a estar muy bien y será difícil. Tiene gran equipo detrás, gran condición física, llega muy bien y con tranquilidad. Él mismo se autopresiona y va a dar lo máximo para hacerlo muy bien en el Giro", resaltó.