Valverde: "El máximo objetivo del equipo es que Nairo Quintana gane el Tour"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha declarado este miércoles que el "máximo objetivo" de su equipo para esta temporada es que el colombiano Nairo Quintana gane el Tour de Francia, mientras que explicó que, por su parte, intentará "hacer una buena Vuelta a España" y que sigue con la misma ilusión después de 15 años como profesional.

"Respecto a Nairo hemos hecho un calendario bastante diferente, excepto el Tour. Está clarísimo que va a ser el jefe de filas, tenemos que intentar todo para conseguir el Tour. Es el máximo objetivo del equipo", dijo tras la presentación del Movistar Team 2017, celebrada en Madrid.

Además, el murciano señaló que si su compañero ha decidido también correr el Giro de Italia es porque dentro del equipo creen que le puede venir bien para afrontar la prueba francesa. "El año pasado estaba bien, pero no todo lo que el quería. Luego en la Vuelta se encontró mejor físicamente y creo que le puede ir bien", apuntó.

"El equipo va a hacer todo lo posible para llegar al Tour en la mejor forma posible y Nairo también. También hay que ver cómo están los rivales, que marcarán el ritmo un poco. Tenemos la máxima ilusión. Pondremos toda la carne en el asador", agregó.

Al ser preguntado por el calendario, el murciano indicó que en principio no disputará la Vuelta de Flandes ni la Strada Bianca, pero que no descarta incluirlas. "No las tenemos en el calendario, pero si decidimos que corra, lo haré con la máxima ilusión. Tenemos un calendario muy bonito por delante", recalcó.

Valverde se dio un "golpazo tremendo" la semana pasada contra la barrera de su urbanización, un "susto bastante importante" y que estuvo tres/cuatro días "muy jodido", pero que sufrió tan solo problemas musculares y que ya está entrenando con normalidad.

Finalmente, sobre las palabras de su excompañero Iván Gutiérrez en 'El Partidazo de Cope' y sus intentos de suicidarse varias veces tras dejar el ciclismo profesional, el veterano corredor reconoció que dentro del equipo conocían la historia y que le manda todo el apoyo del mundo.

"Es verdad que lo ha pasado bastante mal. Siempre estábamos animándole y le mando un fuerte abrazo, tiene que ser muy complicado. Cuando dejas de ser ciclista después de toda una vida dedicándote a lo mismo, tiene que costar. Siempre ha sido un poco débil de cabeza y le ha afectado bastante, pero espero que vaya todo bien y se recupere pronto", sentenció.