Valverde: "La victoria es para Scarponi, los premios irán para su familia"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) ha dedicado su triunfo de este domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja, cuarta de su carrera, a su "buen amigo" el ciclista italiano Michele Scarponi, fallecido el sábado en un accidente mientras entrenaba, y ha anunciado que los premios que reciba irán para la familia del malogrado deportista.

"La victoria es para Michele Scarponi", señaló al micrófono de la organización antes de detener su discurso por la emoción. "Era muy buen amigo mío, es una auténtica pena. Los premios de esta victoria van para la familia", añadió entre lágrimas.

"Lo de Michele es una verdadera pena, cuando me enteré ayer me quedé helado, realmente mal. Pero no sólo yo, sino todo el equipo, el público y el ciclismo en general", continuó el ganador de la prueba.

Scarponi, de 37 años y ganador del Giro de Italia 2011, fallecía el sábado atropellado por una furgoneta en un cruce de caminos mientras entrenaba cerca de su casa de Filottrano (Italia); iba a ser el líder del Astana en el Giro 2017, que comienza en dos semanas. Estaba casado y tenía dos hijos.

Por otra parte, el murciano agradeció la labor del Movistar en un apretado final en el que se impuso al irlandés Daniel Martin (Quick Step Floors). "Ha sido increíble, muy trabajado por el equipo, y al final se ha conseguido la victoria con un ataque fuerte", concluyó.