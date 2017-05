CERCA DE 500 PERSONAS PARTICIPAN EN EL II DUATLÓN SOLIDARIO DE DOWN MADRID

Etiquetas

La Fundación síndrome de Down Madrid (Down Madrid) celebró hoy, en el Centro Deportivo Militar la Dehesa de Madrid, la segunda edición del Duatlón Solidario, en la que participaron cerca de 500 personas con y sin discapacidad intelectual.El objetivo de este evento deportivo no competitivo, según informó Down Madrid, es promover la inclusión social de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual y ayudarles a superar sus retos, además de recaudar fondos que permitan a Down Madrid ofrecerles los apoyos y recursos necesarios para su desarrollo.La presidenta del Patronato de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo, indicó que este evento "es una fiesta del deporte inclusivo porque es un lugar de encuentro donde los chicos con discapacidad intelectual ponen en juego su capacidad física, su amor por el deporte"."Muchas empresas y fundaciones colaboran con este acto, un hecho que hace que no solo se hable de una actividad deportiva, sino también de inclusión social porque hay muchos agentes sociales involucrados en todo esto", dijo.PARTICIPACIÓN DE SOLDADOSEl director de la Fundación Gmp, Francisco Fernández, indicó que este duatlón solidario "es una de las iniciativas más bonitas que se pueden hacer y es una actividad que va muy en consonancia con los valores de la integración e inclusión de las personas con discapacidad intelectual".Fernández participó en la primera carrera de la mañana formando equipo con un chico con síndrome de Down, una experiencia que él mismo calificó como "increíble, divertida y, sin duda, la mejor manera de empezar el día".Por su parte, el subdirector del Centro Deportivo Militar la Dehesa, Juan Latorre señaló que es "muy emocionante ver a los chicos llegar a la meta, correr, cómo participan, como corren junto a mayores; es una cosa digna de ver".Este año, el Ejército de Tierra no solo cedió las instalaciones, sino que, según apuntó "unos 30 soldados de unidades militares han corrido acompañando a participantes con síndrome de Down".La prueba constó de tres categorías: Escolar (de 7 a 14 años), Popular (más 14 años) y Paraduatlón. La recaudación obtenida, tanto de los participantes como del dorsal solidario, irá íntegramente destinada a los programas de inclusión activa de Down Madrid.