La española Ana Carrasco, primera mujer en ganar una carrera del Mundial

La piloto española Ana Carrasco hizo hoy historia al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de motociclismo de velocidad de un campeonato mundial, gracias a su victoria en Portimão (Portugal) en una prueba del Mundial de Supersport 300.

Carrasco (Cehegín, Murcia, 1997) integró durante toda la carrera el grupo en cabeza y acabó cruzando la meta en primer lugar, 53 milésimas antes que el italiano Alfonso Coppola y a 63 de su compatriota Marc García.

Tras la victoria en Portimão, su séptima carrera en la categoría y a dos pruebas de la conclusión del campeonato, Carrasco ocupa la séptima plaza de la general, a 45 puntos del nuevo líder, Alfonso Coppola.

What an end!!! 😱@AnaCarrasco_22 takes her very first #WorldSSP300 win! pic.twitter.com/G71l7nkTTu