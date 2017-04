La Junta valora "la gran temporada" de Sierra Nevada, con 955.000 esquiadores

Etiquetas

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, ha valorado "la gran temporada" que ha registrado Sierra Nevada, que este pasado domingo se ha despedido, y ha informado de que han ido a esquiar a la estación invernal granadina 955.000 personas, lo que supone 300.000 personas más que el pasado año.

No obstante, Fernández, que ha participado en el desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, ha incidido en que la temporada pasada "no fue de referencia", debido a que "hasta prácticamente febrero no hubo nieve suficiente o equiparable a la que ha habido estos años".

Así, ha explicado que si se compara con la temporada de 2015 se ha incrementado casi un ocho por ciento el número de esquiadores, lo que, a juicio del responsable andaluz de turismo "da muestra del buen trabajo que se está haciendo en Sierra Nevada, que estamos abriéndonos a esos 'millennials' --segmento nacido entre los 80 y los 2000-- y a esas personas que se incorporan al mundo del deporte de la nieve, que están buscando nuevas prácticas como son el 'snowboard' o los circuitos de estilo libre de esquí".

Por ello, ha incidido en que la temporada ha sido "muy satisfactoria", y, además, se están "cimentando esos incrementos que durante algunos años se van dando".

"Creo que el año pasado fue un año duro, que se mantuvo gracias a los profesionales que tenemos en la estación de esquí y que hay en Pradollano, pero este año ha sido muy bueno para Sierra Nevada", ha concluido.

Sierra Nevada cerró este pasado domingo la temporada 2016-17 con una jornada de esquí gratuita y con la publicación en los soportes digitales de la estación del documental 'The Mountain of Sun', un audiovisual de 36 minutos sobre los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski.

El consejero ha destacado la importancia de este campeonato, que "además de demostrar la capacidad de Andalucía para organizar eventos internacionales ha supuesto un revulsivo económico y un importante legado en forma de nuevas infraestructuras para la estación de invierno".

El Campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle de 2017, el segundo campeonato mundial absoluto que celebra la estación granadina, ha marcado la temporada invernal en Sierra Nevada, si bien el centro invernal logró hacer compatible la alta competición con el esquí turístico.