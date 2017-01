UN PAISAJE INVERNAL, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 7 DE ENERO

Etiquetas

La ONCE dedica el cupón del próximo sábado, 7 de enero, al invierno. Cinco millones y medio de cupones servirán para que las personas que resulten agraciadas con algunos de los premios se enfrenten, "con mejor humor, a la siempre temida cuesta de enero. Y, además, el invierno es una buena época para poner en práctica la solidaridad a través del cupón", señala la organización en un comunicado.La ONCE explica que el invierno es una época "muy deseada por los amantes de la nieve que llenan las pistas de las estaciones de esquí, el invierno cubre de blanco gran parte de la geografía. En los pueblos de montaña, el calor de las lumbres y estufas contrasta con el frío de las calles, y dibuja un paisaje de columnas de humo que surgen de las chimeneas".Asimimo, destaca que también "es protagonista en el mundo de la música, basta recordar a Antonio Vivaldi y sus ‘Cuatro Estaciones’, con un invierno de armonías disonantes para reflejar el ambiente gélido. Silvio Rodríguez, en ‘Canción de invierno’, narra el dolor de un amor congelado como el invierno; y Vetusta Morla, con ‘Cuarteles de invierno’, muestra el parón de un ejército en campaña cuando llega el frío". "El refranero", añade el comunicado, "también se ocupa del frío y duro invierno. ‘Cuando el invierno es lluvioso, el verano es abundoso’, que hace alusión a que la lluvia del invierno traerá buenas cosechas. O aquel otro que dice ‘De los Santos a Navidad es invierno de verdad’, que hace coincidir entre estas dos fechas lo más crudo de la estación. De la duración del invierno también se ocupa el refranero con frases como ‘El invierno no es pasado, mientras abril no ha terminado’ o ‘La primavera pasa ligera, al revés que el invierno, que se hace eterno’".El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Ofrece además otros 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE.