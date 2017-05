Adams: "Los jugadores no tienen el nivel de intensidad para los entrenamientos que estoy haciendo"

Etiquetas

El entrenador del Granada CF, Tony Adams, afirmó, antes de afrontar el partido contra el también descendido Osasuna, que sus jugadores "no tienen el nivel de intensidad para los entrenamientos" que está "haciendo", y aseguró que "a estas alturas de la temporada", "físicamente" la plantilla "no está bien" porque "no se ha hecho una pretemporada correcta".