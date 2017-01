Adrián: "Siempre quise volver al Villarreal"

Etiquetas

El delantero asturiano Adrián López afirmó en su presentación como nuevo jugador del Villarreal CF que llega "con muchas ganas e ilusión" tras oficializarse su cesión procedente del FC Oporto, y reconoció que siempre quiso "volver" al equipo castellonense, donde fue "muy feliz" el año pasado y donde piensa que su adaptación será "muy rápida".

"Siempre quise volver al Villarreal. En el momento que surgió la posibilidad de volver en todo momento les dije a mis agentes que lo intentaran. Me hubiese gustado haber estado desde principio de temporada", declaró el atacante de 29 años, que la temporada pasada también fue cedido al 'submarino amarillo'. "El año pasado se me hizo un poco corto, pero fueron tres meses muy importantes para mí y para el equipo porque conseguimos entrar en Champions y caímos en semifinales de la Europa League ante un grandísimo equipo", detalló.

De esta forma, Adrián regresa de nuevo al Villarreal cedido hasta final de temporada por el Oporto. "Estoy súper feliz de estar de vuelta. Aquí fui muy feliz desde el principio. Tuve mucha suerte de caer en este club, que me mimó desde el primer día. Llego con muchas ganas e ilusión para ayudar en todo lo que pueda", recalcó el asturiano, quien disputó un total de 23 partidos con los 'amarillos' y marcó 5 goles.

Además, el nuevo '15' añadió que su adaptación al plantel que dirige Fran Escribá no será ningún problema. "Me adaptaré muy rápido porque ya conozco a todo el mundo. No encuentro muchos cambios en el equipo y la base es la misma. Hoy ya he entrenado con el equipo y me encuentro muy bien", valoró Adrián. Para evidenciar precisamente su pronta implicación, el ariete se mostró "disponible" para el míster desde ya mismo y con "muchas ganas de ayudar" y "trabajar fuerte lo antes posible".

"SEGURO QUE NOS VA A APORTAR MUCHO"

La presentación de Adrián López, que tuvo lugar en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Villarreal, estuvo encabezada por el consejero delegado del club, Fernando Roig, quien alabó la contratación del delantero asturiano en este mercado de invierno. "Es un jugador conocido por todos. En la segunda vuelta de la temporada pasada aportó mucho al equipo", indicó.

"En verano ya estuvimos interesados en él, no pudo ser, pero ahora se incorpora hasta el final de temporada. Ojalá pudiésemos mantenerlo más tiempo. Seguro que nos va a aportar mucho en lo que resta de temporada, tanto en Liga como en Europa League", afirmó.