Asensio: "Jugar en el Real Madrid es otra dimensión"

Etiquetas

El jugador del Real Madrid Marco Asensio cree que si este sábado ante la Juventus hacen su partido y no comenten "errores" se pueden llevar la 'Champions' y apuntó que no será un partido "normal" y en el que seguro que hay "nervios" al principio, mientras que confiesa que jugar en el equipo madridista es "otra dimensión".

"Será un partido complicado, la 'Juve' es un gran equipo. Tenemos que intentar hacer nuestro partido, lo que hemos hecho durante toda la temporada. Tenemos experiencia en los últimos años, es la tercera final en cuatro años. Si hacemos nuestro partido y no cometemos errores nos podemos llevar la copa a casa", apuntó Asensio en un 'Encuentro Cinco Estrellas' con el exjugador blanco Emilio Amavisca.

Para el balear, jugar la final de la Liga de Campeones es un "sueño" que tiene la oportunidad de cumplir. "No es un partido normal, además contra un gran equipo como la Juventus de Turín. Habrá nervios al principio, pero una vez que empiece a rodar el balón es fútbol e intentaremos hacer un gran partido para llevarnos la copa", explicó.

Además, comentó que si marcase se lo dedicaría a su padre y a su hermano, pero que en el momento de hacerlo "empezaría a correr" y le saldría "alguna cosa".

Asensio remarcó que desde la pretemporada el Real Madrid se preparó "para todo" y con el objetivo de "ganar todos los títulos". "Ahora hemos ganado LaLiga después de una gran temporada en la que hemos sido muy regulares", matizó.

"HE CUMPLIDO MIS OBJETIVOS"

El centrocampista de 21 años, el cual se define como "un chico tranquilo" y que no se suele poner "nervioso", se asentó este año en el conjunto blanco, dándose cuenta de que jugar en el Real Madrid es "otra dimensión". "No es lo mismo que en otros equipos, es más complicado, pero en ese sentido lo he llevado muy bien", destacó.

"Este año ha sido muy bueno para mí, he aprendido muchas cosas y también he ganado títulos que es lo que más ilusión me hacía cuando fiché por el Real Madrid. He cumplido mis objetivos y mi mentalidad era trabajar y aprovechar la oportunidad cuando me la dieran, además de entrenar y jugar con estos jugadores y jugar partidos importantes te hace curtirte más como jugador", prosiguió.

Para el mallorquín, ha sido un año "bueno", mejorando "mucho", aunque "no solo en los partidos", porque los entrenamientos se "notan mucho" también. "Estoy cómodo y es más fácil jugar con los grandes jugadores que tengo al lado", zanjó.