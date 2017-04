Asier Garitano: "Quedan seis partidos y seguimos dependiendo de nosotros"

Etiquetas

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, ha valorado la derrota de los suyos en Butarque ante el RCD Espanyol (0-1) tras un duelo decidido en el último momento y ha reconocido que hay ciertos factores en el fútbol que les "penalizan", pero confía en las seis jornadas restantes, donde dependen de sí mismos para conservar la categoría.

"Vamos siempre a ganar. Necesitamos mejorar, ha habido dos o tres transiciones sin hacer falta, sin ningún jugador con tarjeta... Esas cosas en esta categoría penalizan. El punto lo teníamos ahí, se veía más cerca sacar los tres y no sacamos ninguno. No queda otra, quedan seis partidos y seguimos dependiendo de nosotros, que es lo importante", declaró en los micrófonos de LaLiga.

El preparador se marchó fastidiado por el transcurso de la segunda mitad, donde estaban "mejor" que el Espanyol. "La sensación desde fuera era que un punto era poco, que podía ser poco y luego cuando ocurre una jugada de esas en el minuto 90, te acuerdas de ese punto que podíamos haber sacado, pero es parte de todo esto. Seguiremos trabajando e intentaremos mejorar estas situaciones, que servirán de experiencia y ya toca ir pensando en el siguiente partido aunque ahora mismo es difícil", avisó.

"El fútbol son goles, si no eres capaz de hacer gol en los finales de partido, por lo menos no debes perderlo. Lo que no sabes es qué hacer para no perderlo. Nosotros tampoco creo que hayamos hecho algo mal, seguro que le buscamos algo. El equipo lo ha dado todo y ese es el inicio para volver a empezar a preparar el siguiente partido. Sabemos la dificultad, ha sido una pena porque teníamos una posibilidad de volver a sumar que se nos ha ido. Esto es el fútbol", sentenció antes de visitar al Villarreal el próximo sábado (16.15 horas).