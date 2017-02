Bauza: "Sería un poco raro ver a Messi con otra camiseta que no fuese la del Barcelona"

Etiquetas

El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, ha señalado este martes antes de acudir al partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Atlético de Madrid en el Camp Nou que quiere que Leo Messi sea "feliz" y que será el '10' quien elija su futuro, si bien ha dejado claro que sería "raro" no verle en un club al que aseguró no haber criticado por no darle descanso.