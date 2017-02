Berizzo: "Balaídos necesita una revisión haya sucedido esto o no"

Etiquetas

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, ha reclamado que "Balaídos necesita una revisión haya sucedido esto o no", en referencia a la caída de una cubierta en la grada, porque los aficionados se merecen "un estadio completamente seguro y confortable", añadiendo que el partido del pasado domingo ante el Real Madrid "se hubiera suspendido contra cualquier rival porque corría riesgo la integridad de los espectadores".

"Lo ocurrido en Balaídos me hace pensar que en el partido de tres días antes contra el Alavés en casa pudo haber ocurrido algo que no hubiésemos deseado y ese es el aprendizaje que nos debe dejar esta situación. Jugar en un estadio completamente seguro y confortable para el espectador, que es quien sostiene este bendito deporte que nos encanta a todos", apuntó Berizzo ante la prensa, quien tiene clara su "conclusión final" de lo ocurrido en los últimos días.

"Debemos tener un estadio acorde a nuestros aficionados, esa es mi conclusión final. Quisiera reflexionar sobre Balaídos, que me parece que necesita una revisión haya sucedido esto o no. Quisiera enfocarme en el aficionado, en la protección del celtista. En eso sí creo que nos deberían haber hecho reflexionar", avisó.

Respecto al hecho de que el Real Madrid llegaba a Vigo como líder de la competición, el argentino aclaró que "el partido se hubiera suspendido contra cualquier rival porque corría riesgo la integridad de los espectadores". "Todavía no hago llover, de verdad", dijo con humor, reconociendo que "enfrentarse a otro rival es mejor que enfrentarse al Real Madrid".

"Se dieron así las circunstancias, el clima, el rival... Yo me centro en lo que me corresponde. No es un tema al que deba prestar atención, para eso existe gente capacitada y entendida sobre el tema. Yo me centro en entrenar al equipo. Nosotros estábamos listos para jugar y lo estaremos cuando la reprogramación así lo indique", zanjó al respecto.

"LA ILUSIÓN ES NUESTRO COMBUSTIBLE PARA LLEGAR A LA FINAL"

El 'Toto' quiso pasar página y centrarse en el importante partido de este miércoles en Vitoria, a donde se lleva a sus 25 jugadores porque ya han "cogido el hábito de las eliminatorias anteriores" y quieren "estar todos juntos para vivir unidos el partido", en el que pueden lograr el pase a la final de la Copa del Rey.

"Espero un partido difícil, duro, con una carga emocional importante. Tenemos ilusión, pasión y el sueño de llegar a una final. Eso es nuestro combustible. Pero hay que jugar muy bien al fútbol, aprovechar todo lo que suceda dentro del campo. Los detalles van a jugar un papel importante. Estamos preparados", confió.

Berizzo vaticinó "un partido de una emoción máxima" en el que lógicamente "el clima va a ser favorable al Alavés" como local, pero avisó de que están "preparados para absorberlo y sabes estar dentro del partido".

"El Alavés habitualmente compite de la misma manera. Presiona, no deja jugar, mantiene las líneas juntas, aprovecha el balón parado y el juego directo, juega cuando sus medios tienen el balón... Ya vimos la igualdad en los dos anteriores partidos. Nosotros también somos incómodos. El que se haga con el control de balón y lo use con paciencia e inteligencia podrá hacer daño", pronosticó, agregando ante la posible prórroga que "los dos equipos están preparados para jugar 90 minutos, 120 y lo que venga". "No hay ningún tipo de desequilibrio en eso", zanjó, ante la hipotética mayor frescura del Celta por no haber jugado el pasado fin de semana.