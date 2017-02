Berizzo: "No haber recibido goles nos transforma en un equipo peligroso para la vuelta"

Etiquetas

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, lamentó no haber ganado al Alavés en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey (0-0) pero aseguró que "no haber recibido goles" les transforma en un "equipo peligroso para la vuelta".

"No me disgusta el resultado, aunque me hubiese gustado más ganar. Hicimos situaciones para que así fuera, pero dimos varios palos", recordó el 'Toto' en rueda de prensa. "El equipo ha jugado un buen partido, ha sido muy disputado, pero no haber recibido goles nos transforma en un equipo peligroso para la vuelta", añadió.

De cara al partido de este sábado ante el Real Madrid, Berizzo no escondió su prioridad. "Evaluaremos el cansancio, pero para nosotros es prioritario el partido del miércoles. El domingo habrá rotaciones porque el miércoles tiene una gran trascendencia", manifestó el técnico celeste.

De vuelta al choque de este jueves, Berizzo dijo que tuvieron sus opciones, sobre todo en la segunda mitad, y que le agregaron "verticalidad" ante la dificultad de la lluvia a medida que avanzaba el encuentro.

"Lo más importante es no haber recibido gol ante un rival sólido y organizado. Fuera de casa, corriendo hacia delante, somos un rival complicado. En su estadio asumen más el balón, pero nuestra manera de jugar va a ser la misma. Será difícil pero con la salvedad de que el gol toma una importancia mayor", sentenció.