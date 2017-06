Bordalás: "Ha sido una noche redonda en todos los sentidos"

Etiquetas

El técnico del Getafe CF, José Bordalás, se mostró "contento y orgulloso del partido" que realizó su equipo tras vencer al Huesca (3-0) y alcanzar la final del 'play-off' de ascenso, en una noche "redonda en todos los sentidos".

"Estoy muy contento y orgulloso del partido que hemos hecho, de la actitud y el comportamiento en una noche redonda en todos los sentidos. Estoy feliz. Tengo que darles la enhorabuena a los jugadores por su comportamiento y a la afición por la energía que nos ha dado", indicó el míster azulón en rueda de prensa.

"He felicitado a mis jugadores por el trabajo y por la victoria. Pero estoy enojado porque con 3-0 no nos pueden expulsar a un jugador del banquillo en una acción en la que Íñigo López escupió claramente en la cara a Cala", explicó el míster de la tarjeta roja que vio Pacheco en el tramo final. "Esperemos que se la puedan quitar", añadió.

Incidiendo en la acción de Íñigo López que supuso la expulsión del ex del Betis, Bordalás puntualizó que "escupir es denigrante". "Es lo peor que le puede hacer una persona a otra. Cala no ha tenido una reacción como cualquier ser humano. La hemos tenido desde el banquillo y no quiero justificarme pero la sanción era al jugador del Huesca", apuntó.

Respecto a la actitud que vio en sus jugadores frente al Huesca, Bordalás la calificó de "buena", salvo por la "acción puntual" que fue el culmen de la "tensión" vista también en la ida en el Alcoraz. "Nosotros no podemos entrar en provocaciones, tenemos que dedicarnos a jugar al fútbol", finalizó el entrenador del Getafe, que se verá las caras en la final con el ganador del Tenerife-Cádiz.