Carvajal: "Si le tiene que pesar el pasado a alguien es al Atlético"

"No me comparo con nadie, me encuentro en un buen momento físicamente y a nivel de juego"

El lateral del Real Madrid Dani Carvajal prevé una eliminatoria igualada contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, cuya ida se disputa este martes en el Santiago Bernabéu, y consideró que el pasado sólo puede pesar al conjunto colchonero por las derrotas en las finales de Lisboa y Milán.

"Todos los derbis son especiales. Pero el partido de mañana no es un derbi, es una semifinal de 'Champions'. Si le tiene que pesar a alguien el pasado es a ellos. Nosotros cada año empezamos con nuevos objetivos y esos son estar en Cardiff y ganar la Liga. Mañana vamos a intentar dar un paso adelante para estar en la final", manifestó en rueda de prensa.

Dani Carvajal, que afrontará su decimoquinto derbi contra el Atlético, auguró una eliminatoria "muy igualada", con "pocas ocasiones" de gol y que se va a decidir "por detalles". "Debemos estar concentrados los 90 minutos. Ganar en casa es clave para obligar al Atlético a ganar el partido en el Calderón", dijo.

El apoyo del público del Santiago Bernabéu es un "aspecto muy importante", aunque no considera tan importante mantener la portería a cero. "Ojalá se consiga mantener la portería a cero, pero si no lo conseguimos y estamos en Cardiff el público estará contento. Decidirán los pequeños detalles: el balón parado, los tiempos del partido ... Si los supiera me los guardaría", recalcó.

Para Dani Carvajal, su compañero Isco Alarcón es "un jugador diferente" cuando tiene pelota. "Es fantasía pura, tanto él como el resto de compañeros. Tenemos 24 jugadores fantásticos, por eso están en el Real Madrid y el técnico tiene una tarea difícil de sacar 11 cada partido", dijo.

A su jucio, el Atlético no saldrá "enrabietado" con ansia de revancha por las dos derrotas en las finales de la 'Champions'. "Intentarán hacer su eliminatoria. Tantos ellos como nosotros olvidamos el pasado, estamos en una temporada nueva, en las semifinales de la Champions y los dos intentaremos estar en la final", reiteró.

Respecto a su buen estado de forma, el lateral madrileño fue modesto. "No me comparo con nadie, intento hacerlo lo mejor posible. Me encuentro en un buen momento físicamente y a nivel de juego. Intento hacer las cosas bien y las cosas me están saliendo", celebró.