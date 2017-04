Casemiro: "Me da igual jugar de central o de portero, quiero jugar siempre"

Etiquetas

El centrocampista brasileño del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, se ha ofrecido a jugar "de central o de portero" si así lo requieren los problemas de bajas, ya que él quiere "jugar siempre y ayudar a vencer", al tiempo que ha avisado de que "la eliminatoria no está hecha" porque el Bayern Múnich "es muy peligroso".

"Claro que quiero jugar. Me da igual de central o de portero, yo quiero jugar siempre y ayudar a vencer. Claro que me siento más de cómodo jugando de mediocentro, pero si el 'mister' me necesita estoy aquí para ayudar", explicó en rueda de prensa Casemiro, preguntado por las lesiones de Varane y Pepe y la posible sanción de Sergio Ramos, apercibido ante el Bayern igual que Kroos y Modric.

"No afecta. Son jugadores muy importantes y hay que tener cuidado, pero tenemos una gran plantilla", aclaró el brasileño, convencido de que su equipo lo tiene "todo para hacer un gran partido" este martes, cuando recibirá al Bayern con la ventaja que le otorga la victoria en la ida (1-2).

"Tenemos muchas ganas de jugar y tenemos claro lo que vamos a hacer. Hay que respetar al rival porque la eliminatoria no está hecha y el Bayern es muy peligroso, con jugadores de mucha calidad. Tenemos un buen resultado pero vamos a seguir a lo nuestro y a intentar ganar", analizó.

El centrocampista también aseguró que "va a ser muy importante" el apoyo del Santiago Bernabéu de cara a "un partido muy, muy difícil", avisando de que "queda mucho" para asegurar el pase a semifinales, objetivo para el que confía en el trabajo de Zinedine Zidane.

"El 'mister' está haciendo un trabajo excepcional. En el partido de ida nos dijo bien claro lo que teníamos que hacer y mañana también lo sabemos. Tenemos que mantener la concentración y seguir a lo nuestro", reitero, añadiendo que "Lewandowski es un gran jugador, pero el Bayern tiene jugadores de mucha calidad" si el polaco finalmente no puede jugar.

Además, el internacional brasileño explicó cómo se tomaron en su equipo el atentado contra el autobús del Borussia Dortmund de la semana pasada. "Estábamos tan concentrados en el partido que ni siquiera lo pensamos. Está claro que el Real Madrid tiene una seguridad excepcional con grandes profesionales. Estábamos tan centrados en lo que íbamos a hacer que no nos afectó", recordó.