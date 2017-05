Cavani se plantea volver al Nápoles en 2020 cuando acabe su contrato con el PSG

Etiquetas

El delantero uruguayo del PSG, Edinson Cavani, ha avanzado que podría volver al Nápoles, su anterior club, cuando termine su contrato con el equipo del francés en 2020.

El internacional uruguayo, que ha jugado 91 partidos con su país, renovó su contrato con el PSG en abril y ha marcado 128 goles en 195 partidos oficiales para el club parisino.

"Después del PSG no sé qué pasará, pero si decido cambiar de club podría elegir volver al Nápoles y después regresar a mi país", dijo el futbolista de 30 años a Sky Sport Italia.

"Si un día vuelvo al Nápoles, me gustaría regresar en buena forma. Por eso digo que veremos al final de mi actual contrato que termina en el 2020", añadió.

Cavani se unió al PSG en el 2013 tras pasar tres años en el club de la Serie A. Jugó 104 partidos con el entre todas las competiciones y marcó 104 goles con la camiseta celeste.

"No quisiera volver a mi país cuando sea demasiado mayor, quisiera terminar (mi carrera) en un fútbol de alto nivel, eso espero. Quisiera retirarme cuando lo decida yo y no que fuera el fútbol el que me deje", añadió.