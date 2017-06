Ceballos: "Vi peligrar por momentos este Europeo"

Etiquetas

El centrocampista Dani Ceballos reconoció este miércoles que vio "peligrar" su presencia en el Eurocopa con la selección española Sub-21 por su poca participación en el Betis bajo la dirección de Gustavo Poyet, pero finalmente estará en un torneo donde ve "fundamental empezar ganando" a Macedonia porque apenas hay "margen de error".

"Creo que fueron meses bastante duros porque no entraban en las convocatorias ni jugaba. Me quedé fuera en la lista para el 'play-off' ante Austria y vi peligrar por momentos este Europeo, pero la situación cambió y las cosas salieron bien porque día a día trabajaba en doble sesión para aprovechar el momento. He hecho un final de temporada bueno y fundamental para que Albert (Celades, seleccionador) me llevara", señaló Ceballos en rueda de prensa.

El andaluz está "exclusivamente centrado en hacer una gran Eurocopa" y en "salir campeón con esta generación que va a dar frutos a nivel nacional". "Mi único futuro más cercano es este y a partir de ahí se decidirá lo que haré la próxima temporada", subrayó.

De todos modos, tuvo "una reunión" con Lorenzo Serra Ferrer, nuevo vicepresidente deportivo bético. "Simplemente para visualizar más el futuro y darme la enhorabuena por la temporada. Quiere hacer el equipo a mi alrededores, pero sólo estoy centrado en este Europeo. Me quedan tres años de contrato con el Betis y no puedo decir nada más", zanjó.

Sobre su papel en la Sub-21, recalcó que el equipo tiene "un estilo bastante claro". "Jugamos con un pivote defensivo y dos mediaspuntas por delante, que es donde más cómodo me siento y me asocio mejor, me gusta jugar de '8' o de '10'", expresó.

"Tenemos tres partidos y no hay margen de error. Una derrota en el primer partido te deja con pie y medio fuera, pero tenemos puntos para atacar a Macedonia. Es fundamental empezar ganando para afrontar los otros dos con la máxima confianza", añadió de cara al debut ante los macedonios.

Finalmente, Ceballos insistió en que el equipo actual es una "generación que va a dar bastantes frutos, pero también es un grupo de amigos muy unidos". "Día a día peleamos por un puesto, pero luego todos estamos juntos y pasamos las 24 horas hablando y opinando, y eso es fundamental para conseguir ganar el Europeo, Si somos un equipo y además amigos es más fácil", comentó.