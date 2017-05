Cristiano Ronaldo: "Queremos entrar en la historia ganando de nuevo la Champions"

Etiquetas

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha analizado la final de la 'Champions League' que el Real Madrid disputará en Cardiff el próximo sábado frente a la Juventus asegurando que quieren "entrar en la historia ganando de nuevo la Champions".

"Queremos entrar en la historia siendo el primer equipo en ganar dos temporadas seguidas este título. Es una ambición y un sueño. Nos enfrentamos a un gran equipo y no será fácil, pero somos el Real Madrid y tenemos una gran oportunidad. Sería extraordinario ganar", afirmó en declaraciones a la UEFA.

Consciente de la dificultad de ganar de nuevo el título, Ronaldo alabó la competición que está realizando su equipo. "A pesar de pasar como segundos de grupo, hemos sido capaces de dejar en el camino a grandes equipos como el Atlético o el Bayern. Siempre hemos enfocado los partidos de eliminatoria incluso con más concentración y eso demuestra que somos un gran equipo", declaró el portugués.

Sobre la Juventus, que viene de ganar Liga y Copa en Italia, el goleador madridista tuvo palabras de elogio. "Son un equipo excelente y no están en la final por casualidad. Pero pese a su gran poderío defensivo creo que siempre hay un punto débil en cada defensa. Debemos aprovechar los espacios que nos faciliten para marcar", aseguró el delantero.

Respecto a las diferencias que podría haber comparando esta final a las dos anteriores frente al Atlético el jugador de Madeira cree que será parecido. "Son finales que siempre están al 50%. Será un partido emocionante, las expectativas son altas y tenemos confianza en poder ganar", confirmó.

Preguntado por su posición en el campo, Ronaldo lo tiene claro. "Mi posición siempre será la misma, Zidane me está dando la oportunidad de jugar de forma libre en la delantera". En cuanto al número de partidos que el '7' madridista está disputando, Ronaldo afirma sentirse muy bien en este tramo final de temporada. "Hablé con Zidane al comienzo de temporada sobre este tema. He descansado un par de partidos y me siento mucho mejor en esta fase que en años anteriores", aseguró.

Además, el portugués elogió el trabajo de su entrenador durante esta temporada. "Zidane ha sabido manejar la plantilla de forma muy inteligente, capaz de haber utilizado a todos los jugadores. "Ha hecho un trabajo extraordinario, se está convirtiendo en un gran entrenador, es una persona muy positiva y respetuosa con sus jugadores. Todos estamos contentos con él", afirmó el atacante madridista.

Otro de los asuntos de los que Ronaldo ha hablado ha sido sobre el récord conseguido esta temporada: llegar a 100 goles en Champions. "Es un hito que quería alcanzar y un objetivo que me propuse a comienzos de temporada. Siempre creí que sería el primero en la historia en marcar 100 goles y lo hice. Soy consciente de lo que he logrado y me gustaría seguir batiendo récords. Me siento contento y motivado para entrenarme y jugar mejor", sentenció.