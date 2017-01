(Crónica) El Espanyol hunde al Granada (3-1) y adelanta a Las Palmas

Etiquetas

El RCD Espanyol ha superado con autoridad al Granada de Lucas Alcaraz (3-1) en un partido con diferentes fases dominado en su mayoría por los hombres de Quique Sánchez Flores, que adelantan a la UD Las Palmas -cayó en Riazor este viernes (2-1)- en la clasificación en esta decimonovena jornada de LaLiga Santander.

Arrancó despacio y con buena letra un práctico Espanyol que se adelantó con un zurdazo enroscado de Reyes que 'Memo' Ochoa sólo llegó a rozar, pero el conjunto de Lucas Alcaraz tiró de picardía en el libre directo de Andreas Pereira, que devolvía la igualdad en el marcador -y en el juego- al superar por debajo la barrera formada en las inmediaciones de Diego López.

A partir del 1-1 llegaron las dudas al cuadro perico hasta que Pablo Piatti finiquitó una buena triangulación junto a Reyes y Jurado con un disparo seco a la media vuelta para devolver la ventaja a un conjunto catalán que empezó la segunda parte igual que la primera.

El joven Marc Navarro, que entró en el once en lugar de Víctor Sánchez -no superó el test previo al partido-, celebró su debut y su primera titularidad en LaLiga con un latigazo de zurda, en el minuto 48, al que no llegó el guardameta mexicano para cortar la racha de tres partidos sin ganar.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 19.

-Viernes 20.

Las Palmas - Deportivo 1-1.

-Sábado 21.

Espanyol - Granada. 3-1.

Real Madrid - Málaga. Gil Manzano (C.Extremeño) 16:15.

Alavés - Leganés. Munuera Montero (C.Andaluz) 18:30.

Villarreal - Valencia. González González (C.Cast.-leonés) 20:45.

-Domingo 22.

Osasuna - Sevilla. Estrada Fernández (C.Catalán) 12:00.

Athletic - Atlético. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 16:15.

Betis - Sporting. Undiano Mallenco (C.Navarro) 18:30.

Real Sociedad - Celta. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18:30.

Eibar - Barcelona. Sánchez Martínez (C.Murciano) 20:45.