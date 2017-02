David López: "Lucharemos hasta el final para entrar en Europa"

Etiquetas

El jugador del RCD Espanyol David López ha afirmado este martes que el equipo "luchará" hasta el final de temporada para poder entrar en competiciones europeas, aunque también ha señalado que ya están centrados en su próximo compromiso de LaLiga Santander, en el que se enfrentarán a la Real Sociedad, un equipo "muy compensado" y que le gusta "dominar los partidos".

"Creo que lucharemos hasta el final para entrar en Europa. De lo contrario, ¿nos salvaremos y estaremos de brazos cruzados hasta final de temporada? De todas maneras, hemos de ser precavidos porque hay muy buenos equipos. Habrá que luchar mucho, pero siempre desde el trabajo y la humildad", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

Aún así, admitió que la palabra 'Europa' no es tabú para la plantilla. "Tal vez no se hable por el temor de no conseguirlo. Somos conscientes de la dificultad y de los rivales que hay que cuentan con plantillas muy amplias y preparadas. Tenemos el objetivo de quedar entre los diez primeros. Trataremos de lograrlo y cuando acabe la temporada, veremos hasta dónde llegamos", manifestó.

"Venimos de una racha muy positiva, pero hemos pasado por todo tipo de rachas. Tenemos un calendario complicado en el que intentaremos lograr el mayor número de victorias. Hemos crecido, mejorado, y espero que así sea hasta el final", expresó en referencia a cómo ve al equipo actualmente.

De cara a su próximo rival de este viernes en LaLiga Santander, la Real Sociedad, el futbolista blanquiazul aseguró que es un equipo que "le gusta dominar los partidos y tener la posesión". "Me gusta su juego, es un rival muy compensado, pero tenemos nuestras armas y trataremos de aprovechar los espacios que nos dejen", reiteró.

Además, se alegró por Marc Navarro. "Es un futbolista que ha llegado y ha destrozado todos los pronósticos logrando tres victorias, dos goles y una asistencia", explicó haciendo hincapié en el gran inicio que ha tenido el lateral blanquiazul.

"Estoy contento por la gente del filial que pueda debutar y tener minutos. En cualquier caso, hay que dejarlos tranquilos y que vayan haciendo su camino. Son grandes futbolistas con futuro, pero hay que dejarles tranquilos y que sigan así", avisó.

A nivel personal, López no tiene al cien por cien asegurado que de aquí hasta final de temporada siga jugando de central o vuelva a su posición más habitual, la de mediocentro. "Trato de ir día a día y hacerlo lo mejor posible donde me necesiten. Al principio era para unos partidos, pero al final me he adaptado muy bien, mejor de lo que yo mismo esperaba, cada partido me siento más cómodo. Estoy contento por la adaptación y crecimiento que he tenido", concluyó.