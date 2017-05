Demichelis anuncia su retirada a los 36 años "con mucho orgullo y honestidad"

Etiquetas

El central argentino del Málaga, Martín Demichelis, ha anunciado este lunes su retirada del fútbol profesional al final de la presente temporada, una decisión que adopta "con mucho orgullo y honestidad" y decidido a ser "un aficionado más" del club andaluz a partir de la semana que viene.

"Como todos bien sabemos, lamentablemente el día nos llega a todos. Lo venía meditando hace un tiempo porque siempre me preocupe muchísimo por lo que es la finalización de la carrera como futbolista profesional. Soy un agradecido a la profesión y en este caso a Málaga en particular porque extendieron mi carrera como futbolista profesional y me dieron esas ganas que un jugador necesita para seguir teniendo el deseo de seguir siendo profesional", anunció Demichelis ante la prensa.

El defensa explicó que supone "un sueño" que el Málaga sea el club donde va a concluir su carrera. "Con mucho orgullo y honestidad, primero con la profesión, segundo con el club, con los compañeros y con el Míster, que supo darme un lugar y supo llevar de una manera maravillosa estos meses míos, me veo obligado a ser honesto y decir gracias", apuntó.

Repasando sus dos etapas en el club andaluz, subrayó que "los palmarés de los jugadores son injustos porque normalmente sólo aparecen los títulos" y que en aquella primera etapa no consiguieron "títulos no remunerados por ninguna medalla", pero que fueron "los años más gloriosos" de su carrera.

"Gracias al fútbol y gracias a todos ustedes. A partir de ahora seré un hincha más y un fan de esta institución. Gracias a todo, estoy eternamente agradecido", se despidió.

Nacido en la localidad argentina de Córdoba el 20 de diciembre de 1980, Demichelis destacó en el River Plate antes de saltar a Europa en 2003 fichando por el Bayern Municho, donde estuvo ocho años. Posteriormente jugó en el Málaga (2011-13), Manchester City (2013-16) y Espanyol (2016-17) antes de volver al club andaluz en el pasado mercado de invierno. También llegó a fichar por el Atlético de Madrid en el verano de 2013, pero se marchó a la Premier sin llegar a debutar.

En el palmarés del internacional argentino figuran 2 Torneos Clausura de Argentina (2002 y 2003), 4 Bundesligas (2004/05, 2005/06, 2006/07 y 2008/09), 4 Copas de Alemania (2004/05, 2005/06, 2006/07 y 2008/09), 2 Copas de la Liga Alemana (2004 y 2007); y 1 Supercopa de Alemania (2010). El próximo domingo, podrá despedirse de la afición de La Rosaleda en el último partido liguero ante el Real Madrid.