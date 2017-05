Diego López: "La mentalidad creada en el grupo es muy importante de cara al futuro"

Etiquetas

El portero del RCD Espanyol Diego López ha señalado este miércoles que la "mentalidad" que se ha creado durante la presente campaña en el vestuario del club 'perico' es "muy importante" de cara al futuro, donde se "pulirán detalles y un estilo de juego", aunque todavía no sabe si podrá continuar siendo blanquiazul la próxima temporada.

"La mentalidad que se ha creado en el grupo ha sido muy importante de cara al futuro. Hemos competido de tú a tú contra todos los rivales. El nivel de hambre y de exigencia este grupo lo tiene y a partir de aquí se pulirán detalles y un estilo de juego", aseguró Diego López en rueda de prensa.

En esa misma línea, el portero blanquiazul afirmó que se debe estar "contento" con la temporada del equipo aunque el último partido, el derbi perdido contra el Barça (0-3), les ha hecho "daño". "Debemos ser inteligentes y pensar más allá de un partido. Hemos ido de menos a más durante el campeonato y llevamos varias jornadas novenos", remarcó.

"El equipo ha mejorado mucho. Tiene una nueva mentalidad, muy convencido de lo que hacemos y ese ha sido un punto a favor del técnico y de los jugadores. Siga o no siga, me gustaría que se mantuviera la calma", subrayó respecto a su futuro el guardameta lucense.

Sobre su continuidad en el club, en el aire desde hace varios meses, todavía no ha decidido qué futuro le espera la próxima temporada, aunque a día de hoy pertenece al AC Milan. "No tengo novedad. Habrá que esperar a las reuniones, pero de momento no sé nada", afirmó.

A nivel deportivo, el Espanyol visita en la próxima jornada a un Deportivo de La Coruña que se está jugando la salvación. "Cuando te juegas algo quizá te sale más carácter pero nosotros siempre salimos a muerte en todos los partidos aunque no te juegues nada", aseguró.

"Queremos dejar un buen sabor de boca a la afición para empezar una temporada más con objetivos renovados y mentalidad positiva. El Espanyol es un club que tiene una expectativa de crecimiento importante, con muchísima ilusión y eso es lo más importante", concluyó Diego López.