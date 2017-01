Diego Reyes: "Es un ambiente favorable pero no debemos confiarnos"

Etiquetas

El jugador del RCD Espanyol Diego Reyes ha señalado este miércoles en referencia al Valencia CF, su próximo rival en LaLiga Santander, que el ambiente que se vive en Mestalla es "favorable" para sus intereses, pero ha recalcado que no deben confiarse dado que a su juicio los valencianistas tienen buenos jugadores capaces de darle la vuelta a su mala situación deportiva, decimoséptimos a un punto del descenso.

"Es un ambiente favorable para nosotros, vamos a tratar de hacer nuestro partido y hacer un muy buen partido en todos los sentidos. Lo más importante es hacer bien las cosas, hemos hecho partidos bastante buenos y será un partido difícil, tienen grandes jugadores y en cualquier momento pueden puntuar, no tenemos que confiarnos", aseguró en rueda de prensa.

De todos modos, el central mexicano cree que tienen argumentos de sobra para ganar. "Siempre he sido de la idea que tener el balón es la mejor defensa y el mejor ataque, debemos tenerlo en mente. Tenemos jugadores capaces de no perderlo. Estoy completamente seguro que haciendo nuestro trabajo bien atrás vamos a marcar, porque tenemos talento y gente capaz de marcar sea cual sea el jugador que ponga el entrenador", manifestó.

"Es un partido más al que tenemos que salir con el mismo carácter y ganas de conseguir los tres puntos. Nos ha venido mejor jugar de visitante, hay que aprovechar eso y cada ocasión que tengamos, tener el balón y presionar arriba. Es un partido bonito e importante para venir sumando. Estamos creciendo, nos falta mucho para llegar donde queremos y solo con carácter vamos a hacerlo", se sinceró.

Preguntado por cómo ve al Espanyol aseguró que el equipo está en un buen momento y jugando bien. "El fin de semana pasado no conseguimos la victoria porque no las metimos, pero las tuvimos. Y no recuerdo una ocasión del Depor. Estamos en escala, creciendo. Vamos conociéndonos más y estamos más compactos y nos viene bien. Estamos en buen momento y hay que aprovecharlo", comentó.

De ahí que confíe en que se vea la mejor versión del equipo en la segunda vuelta. "Esperemos que se vea la mejor versión del Espanyol, estamos trabajando para ello y vamos por buen camino, a buen paso. Estamos donde queremos estar pero todavía nos falta alcanzar más lugares hacia arriba", señaló.

A nivel personal dejó abiertas las puertas a quedarse en el RCD Espanyol aunque ello no depende de él, pues está cedido por el Porto. Eso sí, sus buenas actuaciones en la zaga espanyolista le hacen ser un puntal para Sánchez Flores. "Venimos jugando bien juntos con David, pero siempre se puede mejorar porque somos humanos y cometemos errores. Jugando en equipo vamos a lograr cosas importantes", comentó.

"Ni siquiera lo he pensado, no tengo otra cosa más en mi cabeza que el Valencia, es lo más importante. Ya Dios sabrá mi futuro, yo estoy aquí trabajando para seguir mejorando y creciendo en Europa. Es un año para mí importantísimo, debo buscar mi estabilidad y crecer como jugador y persona. Estoy cedido, pero yo encantado de quedarme aquí", aseguró sobre su futuro.