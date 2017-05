Diego Reyes: "Estoy enamorado de Barcelona y ya decidiremos qué sucede"

Etiquetas

El jugador del RCD Espanyol Diego Reyes ha asegurado este jueves en rueda de prensa que la afición 'perica' puede estar "contenta" con la temporada que está realizando el equipo, aunque todavía pueden estar "satisfechos" con la tres jornadas que restan de LaLiga Santander, mientras que ha asegurado estar "enamorado" de Barcelona y no ha cerrado las puertas a seguir en el club blanquiazul.

"Estoy en un interrogante y no sé donde voy a vivir el año que viene. Solo pienso en disfrutar estos últimos partidos. La prioridad es que juegue. Ya puedes estar en la mejor ciudad del mundo que si no juegas no te sientes pleno. Influyen otras cosas pero en este caso estoy enamorado de Barcelona y ya decidiremos a final de temporada qué sucede", comentó en rueda de prensa.

Además, destacó ante los medios que no es fácil integrarse en un club con tantos cambios y novedades. "Llegamos once jugadores nuevos y eso no es fácil con un entrenador nuevo, nuevas ideas, nuevos aspectos... Estamos por un buen camino", celebró en este sentido.

Cree también que han cuajado ya una buena temporada pase lo que pase en las tres últimas jornadas. "Este año hemos hecho una temporada que muy pocos esperaban y a base de trabajo se ha podido llegar muy lejos. Muy contento y orgulloso del equipo pero nos restan tres partidos para estar satisfechos", declaró.

A pesar de haberse quedado fuera de Europa, el central cree que se está superando las expectativas. "Pocas personas se imaginaban que el Espanyol iba a estar donde se encuentra ahora. Siempre hemos estado unidos y compactos. Hemos dado muy buena imagen durante la temporada", dijo.

"Estamos más unidos y alegres después de lograr lo que hasta ahora hemos logrado. El objetivo es lograr esa octava plaza. Se disfrutan todos los partidos cuando amas lo que haces. A pesar de jugar millones de partidos, siempre se encaran con mucha seriedad, con mucha humildad", añadió el mexicano.

Preguntado por su relación futbolística con David López, reconvertido a central, aseguró que se entienden muy bien pese a mostrarse exigente. "Siempre se puede mejorar. Conociendo a David y conociéndome a mí no somos unas personas conformistas y tenemos tres partidos para mejorar y dejar la portería a cero", concluyó.