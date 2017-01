Escribá: "No existe favorito, la distancia en puntos no tiene nada que ver"

Etiquetas

El entrenador del Villarreal CF, Fran Escribá, ha señalado este viernes que en el derbi de este sábado contra el Valencia CF en el Estadio de la Cerámica "no existe favorito" y que la distancia en puntos (15) entre ambos "no tiene nada que ver" con lo que será el duelo, ante un equipo 'che' al alza con ganas de seguir por el buen camino de mejora mostrado ante el RCD Espanyol.

"Viendo uno por uno la calidad de sus jugadores no tengo duda de que el Valencia será un rival muy difícil. No existen favoritos en estos partidos, la distancia en puntos no tiene nada que ver con el partido y si no damos el cien por cien no nos llevaremos el partido", manifestó en la rueda de prensa previa al encuentro.

El preparador del conjunto castellonense, haciendo un repaso de la plantilla que tiene el Valencia, cree que como todas es mejorable pero que tienen jugadores de "altísimo nivel". "Espero un partido igualado, un rival que viene mejorando y de dos resultados que debieron ser dos victorias, porque en Pamplona de haber marcado el penalti o no encajar en el descuento lo tenían ganado", comentó.

"El otro día hizo muy buen partido y ganó bien. Lo veo en la línea del potencial que tiene realmente el Valencia. Estoy convencido de que va a quedar entre los diez primeros y en la línea de mejora que viene va a ser un partido muy complicado. Están en el inicio de superar ese momento y los últimos partidos lo demuestran, un rival que mejora", añadió.

Además ensalzó la figura de Voro, de quien considera que tiene lo necesario para remontar la situación. "Tanto como entrenador como persona es extraordinario. Seguro que habrá metido tranquilidad y sentido común al grupo, convenciéndoles de que son grandes futbolistas. Sabe manejar la tensión muy bien, conoce muy bien el club, y hará que se dediquen a jugar y se ha notado en los últimos partidos, con un fútbol con más dinamismo, más peligroso y pareciéndose a lo que son, un gran equipo", destacó.

Por otro lado, el valenciano quitó importancia a no haber ganado todavía en este 2017. "Un partido fue ante un rival como el Barça y el otro una salida complicada, a nivel de resultados no es tan malo como pueda parecer. Es cierto que nos hemos quedado con la sensación de que el equipo ha generado menos ocasiones de gol, hemos sido poco eficaces y generado menos de lo que estamos habituados. Es volver a eso, nos falta volver a generar más ocasiones y ser más efectivos", reconoció.

Así, para poder ganar, pidió también el apoyo de su gente. "Es uno de esos partidos que la gente tiene marcados en el calendario. Debemos hacer valer que estamos bien, con nuestra gente, y hacer el partido que nos interesa a nosotros. Ganar sería acabar una primera vuelta buena, creo que 34 puntos serían muy buenos números, pero para los objetivos de estar en Europa vamos a necesitar mucho más que 34 puntos en la segunda vuelta porque no va a ser tan barato este año", auguró.

De todos modos, con varios jugadores lesionados que podrían volver en breve, como Musacchio o Soldado, espera una mejor segunda vuelta. "Uno se ilusiona con eso. Si somos capaces de acabar bien mañana la primera vuelta con todos los problemas que hemos tenido, ahora y en las primeras jornadas, teniendo a nuestro mejor delantero fuera tantos meses, manteniendo el nivel y con todos de vuelta, ¿por qué no podemos mejorar? Si acabamos con 34 puntos debemos estar contentos, pero ganar los tres puntos va a ser muy difícil", apostilló.

De cara al mercado, reconoció que siguen nombres como el de Felipe Caicedo, del Espanyol. "Si me quedo con los 24 que tengo encantado, si viene alguien estaría encantado. Nombres como el de Caicedo salen, como es lógico, de jugadores con menos minutos. En este caso, es un jugador que conoce LaLiga, que ha dado buen rendimiento. No puedo, como entrenador, hablar de rumores porque hablaríamos no sólo de él sino de cinco o seis más. Es lógico sobre rumores no comentar nada", se sinceró.