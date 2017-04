Garitano: "Un equipo como nosotros no tiene miedo"

Etiquetas

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, aseguró que su equipo no tiene miedo ante la posibilidad de que el Sporting recorte la distancia este fin de semana porque su partido ante el Villarreal (16.15 horas) es otra "nueva oportunidad" para sacar algo positivo y ampliar la distancia respecto a las posiciones de descenso a falta de seis jornadas para el final.

"Un equipo como nosotros no puede tener miedo. No hemos conseguido nada y tienes que seguir compitiendo hasta el final para intentar conseguir el objetivo. Miedo suele ser cuando tienes algo y lo puedes perder. Nosotros a día de hoy no tenemos nada y lo que tenemos que hacer es ir a por las cosas e ir a conseguirlo", indicó Garitano ante los medios.

El vasco, que confirmó las lesiones de Alexander Szymanowski, Nabil El Zhar, Omar Ramos y Darwin Machís, cree que los que salgan este sábado al estadio de La Cerámica lo harán "muy bien". "Aquí no hay segunda unidad. No tenemos de eso. Aquí tenemos solo una y estoy convencido de que los que jueguen lo harán muy bien", incidió el técnico pepinero.

En relación al cuadro castellonense, Garitano recordó que "lleva años haciendo las cosas increíblemente bien". "No tuvo un inicio sencillo con el cambio de entrenador, pero es un equipo que ha jugado en Europa y que su intención es volver a estar. Es un gran equipo", manifestó.

"Lo que nos interesa es que el Leganés tenga opciones, que podamos jugar un buen partido para buscar los puntos. Esa es nuestra idea. Lo del Espanyol te duele un poco más, pero al final cada uno nos tendremos que animar como sea para volver a estar en el siguiente partido en las mejores condiciones. Eso ya ha pasado, ya está olvidado. Hay que centrarse en el siguiente partido", añadió.

Además, Garitano restó importancia al hecho de jugar antes que el Sporting, que visita a Osasuna a las 18.30 horas. "Da igual antes o después. Lo que tenemos que intentar es jugar un gran partido. Si es antes o después da igual porque a nosotros nos hace falta. Hay que intentar jugar un buen partido para tener opciones con el Villarreal. Es la única idea y la única mentalidad", finalizó.