Gerard Moreno: "Debemos levantar el ánimo para acabar el curso de la mejor manera posible"

Etiquetas

El jugador del RCD Espanyol Gerard Moreno ha asegurado este martes que el equipo debe "levantar el ánimo" tras la derrota sufrida en el RCDE Stadium ante el FC Barcelona (0-3) en el derbi catalán en una temporada que está siendo "buena" y en la que esperan acabar el curso "de la mejor manera posible".

"Chen Yansheng siempre está en la puerta del vestuario cuando acaban los partidos y nos anima a seguir. Debemos levantar el ánimo y acabar la temporada de la mejor manera posible. La temporada está siendo buena y Chen siempre ha tenido confianza en nosotros", aseguró en rueda de prensa.

En esa misma línea, el delantero 'perico' añadió que se espera sumar "muchos puntos". "Serán tres partidos difíciles y tenemos un rival (Deportivo) que se está jugando la permanencia en Primera. Vamos partido a partido con el objetivo principal de ganar", afirmó.

Respecto a los cánticos e insultos que se oyeron en el derbi ante el Barcelona por parte de la afición blanquiazul, Gerard Moreno no quiso opinar y prefirió mantenerse al margen. "Me gusta hablar de lo que pasa dentro del campo. Nos mantenemos un poco al margen de lo que ocurre fuera", subrayó.

Tras esta derrota, el conjunto de Quique Sánchez Flores ya está pensando en el próximo compromiso ante el Deportivo, aunque ya sin el sueño de jugar Europa el año que viene. "Todavía quedan tres jornadas y se intentará hacer todo lo posible por sumar el máximo número de puntos y finalizar la Liga lo más alto posible", reiteró.

"No me he marcado una cifra de goles. Me estoy sintiendo muy bien. Cuando la gente te transmite el cariño que tiene hacia ti, te hace querer mejorar como futbolista. De cara al futuro estoy muy tranquilo y en el Espanyol soy feliz", concluyó el delantero.