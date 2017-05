Jordi Alba: "Me veo a mí de lateral izquierdo del Barça el año que viene"

Etiquetas

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba ha comentado este jueves que las aspiraciones del conjunto de Luis Enrique para ganar la presente edición de LaLiga Santander pasan por "no fallar" en las tres jornadas que restan de competición y, sobre su futuro, ha asegurado que se ve de blaugrana el año próximo, negando una salida, y ha añadido que su intención sigue siendo estar en el club que es su "casa".

"Me veo a mí en el lateral izquierdo el año que viene, que es quien está ahora. Se habla de muchas cosas y el que venga será bienvenido como siempre ha sido", sentenció ante los medios tras un acto publicitario de Adidas ante la pregunta de una posible salida pese a tener contrato vigente hasta 2020.

De hecho aclaró que no piensa en salir del club. "Mi intención es estar en el FC Barcelona. Aquí estoy encantado, estoy en mi casa y está claro que debemos entrenar a tope para jugar y el entrenador es quien decide. Luchamos para tener los máximos minutos posibles", declaró.

Por otro lado, respecto a LaLiga Santander, recordó que las aspiraciones al título del Barça pasan por no fallar y esperar un tropiezo blanco. "El Real Madrid tiene que fallar una vez y nosotros no hacerlo. Todavía nos quedan por disputar y conseguir dos títulos esta temporada -LaLiga Santander y la Copa del Rey-. Me siento bien para ayudar al equipo", afirmó.

El lateral izquierdo de L'Hospitalet de Llobregat, donde se celebró el acto, subrayó en materia de la Liga de Campeones que "la Juventus es un rival fuerte y dará mucho que hablar esta temporada" una vez que ha tomado ventaja en el partido de ida de semifinales frente al Mónaco en el Stade Louis II (0-2).

Respecto a la no continuidad de Luis Enrique, se ha despertado un abanico de futuribles para el banquillo del Barça pero no quiso dar nombres ni opinar. "El entrenador que venga, será bienvenido. Un jugador no es alguien para que decida el míster que tiene que venir. Quien lo tiene que decidir es el club", apuntó Alba.

Además, recalcó que para la próxima gala del Balón de Oro tiene como favorito a Leo Messi aunque reconoció que en su día lo tuvieron que ganar Xavi Hernández y Andrés Iniesta. "Cada uno tiene su opinión pero Messi es el mejor y Cristiano es un grandísimo jugador, prefiero que se lo den a Leo", definió.

Para cerrar el acto, Alba analizó el Villarreal, próximo rival de liga. "Es un equipo que en defensa está bien organizado y tiene un juego similar a nosotros. Está ahí arriba y nos quedan tres partidos difíciles. Jugar en casa es un factor importante para nosotros", concluyó.

La comparecencia ante los medios se celebró posteriormente a un juego de tocar el larguero desde medio campo con dos de los jugadores que ganaron la pasada edición de la Tango League Adidas, competición organizada por la firma deportiva de la que Alba es imagen.