Koke: "Llevo dos semanas sin competir y ya tengo ganas de ganar"

El internacional español 'Koke' Resurrección afirmó que ya tiene "ganas de ganar" este miércoles con la selección ante Colombia (Nueva Condomina, 21.30 horas) porque lleva "dos semanas sin competir", desde que finalizó LaLiga Santander, y añadió que quieren "dar una buena imagen", pese a ser un encuentro amistoso.

"Llevo dos semanas entrenando para este partido porque venir con la selección siempre es un orgullo y vengo con las mayores ganas posibles. Llevo dos semanas sin competir y ya tengo ganas de estar en el campo y de ganar", expresó Koke en la sala de prensa del estadio murciano en la previa del choque ante la selección 'cafetera'.

"Hemos hecho partidos muy buenos esta temporada, contra Francia también. Mañana queremos dar una buena imagen, hacer nuestro estilo y, sobre todo, ganar, que es lo que quiere todo el mundo", añadió. Tras este encuentro, España disputará un partido clasificatorio para el Mundial de Rusia el domingo frente a Macedonia a domicilio.

Analizando a su rival de este miércoles, Koke apuntó que "el fútbol colombiano ha mejorado un montón". "Hay muchos colombianos jugando en Europa y gente que vive mucho el fútbol. Son gente con mucha técnica, mucho ataque y, sobre todo, de medio campo para arriba, tienen mucha calidad. Vamos a tener que dar lo mejor de nosotros, jugar muy rápido de lado a lado y buscar espacios entre líneas para poder ganar", manifestó.

Uno de los jugadores que el centrocampista español tendrá en frente en la Condomina será el delantero Radamel Falcao, ex jugador del Atlético de Madrid. Sobre él comentó que se lo había encontrado hacía "cinco minutos". "Hacía mucho que no hablaba con él. Me alegro de su buen estado de forma, porque ha pasado por una lesión grave y yo creo que ahora está en uno de sus mejores momentos. Me alegro de que le vaya bien porque es un jugador fenomenal", concluyó.