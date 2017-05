Llull: "Tenemos que jugar 40 minutos como si no hubiese un mañana"

Etiquetas

El base del Real Madrid Sergio Llull ha opinado que "no hay ningún favorito" en la Final Four que comenzará el próximo viernes en Estambul, donde se medirán en semifinales con el Fenerbahce, rival que les obligará a "jugar 40 minutos como si no hubiese un mañana" y al que "se puede ganar haciendo las cosas muy bien".