Luis Enrique: "Nos ha costado, pero hemos merecido ganar el partido"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, se mostró "satisfecho" tras el triunfo ante la Real Sociedad (3-2) en la trigésimo segunda jornada de Liga y aseguró que pese a costarles mucho, se merecieron "ganar" el partido.

"Era una jornada muy especial por todo lo que ha sucedido anteriormente. Nos enfrentamos a un rival dificilísimo, de los más bonitos de ver, muy bien estructurado y por eso estoy más que satisfecho del rendimiento de mis jugadores y de su capacidad de gestionar la frustración", comentó en declaraciones a Movistar +.

"Nos ha costado, no podía ser de otra manera, pero hemos merecido ganar el partido", manifestó el técnico asturiano antes de ser preguntado por si su equipo achacaba "fragilidad defensiva". "Ya estamos con la lotería, esto funciona así, estamos en una fase en la que los rivales nos hacen daño con facilidad. El partido pasado tuvimos más ocasiones que el rival y nos ganaron claramente. Sabemos que tenemos que mejorar en todos los aspectos del juego. Estoy contento", incidió.

Además, Luis Enrique aseguró que le gustaría ver una "versión perfecta" de su equipo todos los partidos. "Claro que sí, me gustaría verlo, pero los jugadores necesitan confianza, encontrarse lo más a gusto posible y eso es lo que intento hacer yo como entrenador", añadió el preparador culé.

Por último, Luis Enrique dijo que Iniesta es "único" y no tiene sustituto pese a su suplencia -solo ocho titularidades en Liga-. "Hablamos de la misma confianza que necesitó en su momento Sandro o Munir y ahora resulta que son muy buenos. El tema de la confianza es muy bueno, sobre todo para los periodistas. Iniesta es único y no hay jugadores que le puedan quitar el puesto. He demostrado con mi confianza lo que significa Andrés iniesta. Solo preguntarlo para mí es ridículo", sentenció.