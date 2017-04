Luis Enrique: "Hemos tenido fe y lo hemos intentado hasta el final"

Etiquetas

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha felicitado a la Juventus por su merecido pase a las semifinales de la Liga de Campeones tras el empate sin goles en el Camp Nou y el 3-0 de la ida en Turín, y ha destacado que sus jugadores tuvieron fe y lo intentaron hasta el final aunque sin acierto, lo que les dejó lejos de intentar una segunda remontada histórica.

"La Juve sabe gestionar muy bien el balón. Un gol nos hubiera dado mucha vida, hemos tenido ocasiones para hacerlo sin duda. Hemos tenido fe, hemos intentado ganar hasta el último minuto, pero no ha podido ser", señaló en rueda de prensa.

El técnico aseguró que sus jugadores se acercaron a lograr el objetivo. "Lo que pretendíamos era un poco lo que se ha visto, desde inicio generar ocasiones de aproximación y de presión al rival. Pero es difícil en este tipo de partidos, cuando pides tanta intensidad al equipo sin balón, es difícil luego cuando tienes el balón que aparezca la calma y lucidez que necesitas para gestionarlo bien", lamentó.

"Hemos disparado pero ninguno entre los tres palos, que es lo que suele hacer daño. Los jugadores lo han intentado hasta el final, la condición que nos habíamos planteado. En una noche triste para nosotros, al final recibimos en forma de agradecimiento de nuestros aficionados, una especie de homenaje a lo que ha sido y es el equipo, que va a por los títulos a cara descubierta", comentó al respecto de la ovación final del Camp Nou.

Así, aseguró que para él es un "orgullo" pertenecer a un club "de esta magnitud". "Es un orgullo tener una afición como la que tenemos, dispuesta a aceptar la derrota. La Juve ha merecido pasar la eliminatoria, le damos la enhorabuena y nosotros a centrarnos en los dos títulos que tenemos", recordó.

"No obstante, la clave de la eliminatoria estuvo en la ida, en una primera parte que no olvidará. "La primera parte de Turín la recordaré por los siglos de los siglos en mi memoria como algo triste porque no dimos el nivel. Es esta competición es lógico que lo pagues. La recordaré mucho tiempo desgraciadamente", lamentó.

"Soy un luchador, al igual que mis jugadores. Un tipo preparado para todo, sobre todo para las cosas difíciles. Tengo genética asturiana y Pelayo tiene culpa de eso. Me siento más cómodo cuando las cosas se tuercen y hay que rebelarse. En este club ha habido más tiempo de disfrutar pero me siento más cómodo en las semanas que hay guerra", se sinceró el técnico, que piensa ya en el Clásico del domingo.

"Este es un equipo hecho para competir, ganar títulos. Nos hace daño quedar eliminados de una competición muy bonita para todos, en la que esta última década hemos conseguido buenos resultados. Pero viene un partido clave en LaLiga, ante el líder y rival directo, con opciones de meternos de nuevo en el campeonato. Hay que levantarse y competir, seguro que lo haremos", aseguró Luis Enrique.

"Eso sí, reconoció que será difícil conseguir levantar los ánimos del vestuario. "Levantarse tras una derrota es difícil pero tenemos al mejor jugador y el mejor sitio para levantarse, para un culé no hay mayor estímulo que ir a jugar al Bernabéu. Será difícil levantar a los jugadores pero fácil motivarlos", concluyó.