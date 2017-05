Luis Enrique y el final de temporada: "Debes intentar que no te afecte nada pero hay que luchar"

Etiquetas

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha comentado este viernes que en finales de campeonato tan ajustados como este se debe intentar no verse "afectado por nada" y si bien cree que la presión se va "dividiendo", ha dejado claro que deben "luchar" hasta el final y ganarlo todo para intentar revalidar el título.

"Cuando se acerca el final del campeonato la presión se va dividiendo. Nosotros tenemos la obligación de ganar todos los partidos para tener alguna opción y es lo que vamos a intentar hacer. Cuando los finales de temporada son disputados tienes que intentar que no te afecte nada, pero hay que luchar, superar la presión e intentar superarla", manifestó en rueda de prensa.

Pese a su marcha a final de temporada, aseguró que está viviendo esta lucha con la misma ilusión que vivió los anteriores finales de temporada. "Estoy esperando que lleguen los partidos e intentando competir hasta el final. En nuestro primer año aquí creo que se ganó la Liga en el penúltimo partido, el año pasado en el último y este año tiene pinta de que hasta la ultima semana no se va a decidir nada", auguró.

De momento el primer escollo será el Villarreal, inmerso en la lucha por Europa y 'verdugo' de grandes equipos esta temporada. "No sólo me fijaría en esos resultados, determinantes a la hora de ver el nivel que dan contra equipos de la misma zona en la clasificación, sino que me fijaría en lo que hacen como equipo", comentó.

"Son peligrosos con balón y juego asociativo y defienden bien, replegados en su campo, generan dificultades y tiene transiciones ofensivas. Un equipo muy trabajado y de los más difíciles de la Liga. Me espero a un Villarreal al que va a ser complicado quitarle el balón, habrá que presionar y eso dejará espacios atrás y habrá que contrarrestarlo. Allí aprovecharon una transición para hacernos gol y en momentos estuvo dentro del partido", recordó sobre el 1-1 de la primera vuelta en Villarreal.

Por eso, y por la situación de ambos equipos, cree que el partido más complicado es este. "La clasificación poco puede decir, pero tendrá dificultades máximas porque es un rival que está luchando por clasificarse para la 'Champions'. La defensa es uno de sus puntos fuertes por los números, pero también atacan e indica que su entrenador tiene un gran nivel. Es uno de los equipos más difíciles para contrarrestar, porque no pierden el balón y sus jugadores de arriba tienen gol. Un rival muy complicado", argumentó.

Preguntado por el Real Madrid y sus 'a priori' tres finales de 'Champions' en cuatro años, contestó asegurando que en la Liga el Barça domina. "Es un dato. Evidentemente que realza el nivel que tiene el Real Madrid como club, pero es un poco partidista ver sólo lo que han hecho en 'Champions', mira en los últimos años cuántas Ligas ha ganado el Barça y a lo mejor no te sale tan bueno ese dato", comentó.

La comparecencia acabó con dos negaciones. "No", sobre si el fondo de armario del Real Madrid es mejor que el del FC Barcelona por la aportación de los suplentes durante la temporada, y "no" sobre si dada algún consejo a Diego Simeone para la remontada que necesitan contra el Real Madrid tras lograr el Barça dar la vuelta a un 4-0 encajado ante el PSG en París con el 6-1 del Camp Nou.