Marc Gasol: "No es el partido que queríamos jugar, pero estamos con la mentalidad perfecta"

Etiquetas

El jugador de la selección española Marc Gasol reconoció que este domingo (16 horas) pelearán por el bronce en el partido que no querían jugar al inicio del Eurobasket, pero destacó que la mentalidad del equipo es "perfecta" para volver a casa con una medalla.

"Sabemos lo importante que es ganar una medalla. No es el partido que queríamos jugar pero estamos con la mentalidad perfecta y al 100% de concentración, porque somos conscientes de la dificultad que conlleva ganar el bronce", indicó Marc Gasol en el 'media day'.

En caso de ganar el bronce, el de Sant Boi dijo que "no sería del color" que deseaban, pero es que hay que "ir a por ella". "Es nuestra naturaleza, la de competir, la de ganar cada partido. Así que hay que prepararlo muy bien y ejecutarlo mejor", explicó.

Por último, Marc Gasol fue preguntado por el futuro de Juan Carlos Navarro y su posible despedida del combinado nacional. "Lo tendrá que decir él si es su último partido. No me imagino una selección sin Navarro, la verdad", dijo el catalán. "Si lo fuese -obviamente- ojalá pudiéramos brindarle una medalla. En cualquier caso no dependerá el balance de su carrera por esa medalla", finalizó.