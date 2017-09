Marcelino: "El Levante me parece un muy buen equipo y nos va a exigir muchísimo"

Etiquetas

El entrenador del Valencia, Marcelino García, advirtió este jueves que el Levante es un "muy buen equipo" y que les va a "exigir muchísimo" en el derbi que medirá a ambos este sábado en el Ciutat de València.

"El Levante me parece un muy buen equipo, tiene una clarísima identidad. Nos va a exigir muchísimo en este partido porque es un equipo organizado, con transición rapidísima, con buen trabajo colectivo y creo que es un equipo de los que más tira a portería y llega al área. Nos exigirá el máximo nivel competitivo durante 90 minutos", expresó Marcelino en rueda de prensa conjunta con Juan Ramón López Muñiz, técnico del Levante.

Para ambos será su primer derbi valenciano, aunque el entrenador del conjunto 'che' ya tuvo partidos regionales en su paso por el Villarreal contra su actual equipo y el conjunto 'granota'. "Tendré que vivirlo, pero creo que es diferente a un Villarreal-Valencia o a un Villarreal-Levante. Esperamos un partido apasionante, pero donde la educación y la deportividad deben ser armas a usar por ambas aficiones. Hay motivación, pero también hay que tener la mentalidad correcta", aseguró.

Marcelino y Muñiz comparten el hecho de ser asturianos y de haberse criado en el Sporting. "El fue mejor futbolista que yo", señaló con una sonrisa el primero, que no cree que entre los dos pueda haber un as en la manga. "La sorpresa es el acierto que tengan los jugadores en los 90 minutos. El acierto de la mayoría de jugadores será el que marque la diferencia", indicó.

"La expectación que hay aquí no es por los entrenadores. Hay un derbi y nosotros estamos dando paso hacia esa cordialidad y respeto entre ambos equipos. Antes, durante y después del partido los únicos protagonistas son los futbolistas", subrayó el de Villanueva.

Del rival, se refirió al macedonio Enis Bardhi, "un joven que ha aparecido y de gran nivel técnico". "Él y Campaña son dos jugadores con juego interior preciso, con llegada y con grandísimo balón parado. Tenemos que intentar que participe poco y no propiciar faltas donde pueda exponer su gran golpeo", analizó, aclarando que los dos equipos ya han demostrado que "su fuerte es el conjunto".

"Si nos dejamos llevar por lo demostrado hasta ahora, el Levante estará en una situación holgada, pero me gusta ser prudente porque esta competición es muy larga y es muy difícil e igualada y depende de muchas circunstancias. Lo importante es que veo al Levante reconocible y con automatismos definidos y eso es muy importante en el fútbol para lograr los objetivos y no existe esa volatilidad en los rendimientos individuales que son los que marcan el rendimiento", prosiguió Marcelino.

Sobre su equipo, el entrenador 'che' indicó que decidirá sobre la presencia de Gabriel Paulista en el "último entrenamiento" y teniendo en cuenta que "es una semana de tres partidos". "Tomaremos los mínimos riesgos posibles", admitió.

Por su parte, puntualizó que "el problema" de Gonzalo Guedes y Andreas Pereira es que "tienen que adaptarse a un equipo que viene trabajando durante dos meses" y que aún no están a un nivel futbolístico que irá siendo "progresivo" y que "necesitan su mejor condición física". De Fabián Orellana, reiteró que el chileno "sabe su situación y el por qué de ella" después de tener "una entrevista personal". "Si definitivamente se queda, que parece que va a ser así, le tratare con el máximo respeto y si se gana la opción de jugar, jugará", zanjó.

Finalmente, Marcelino eludió la polémica con la venta de entradas para este derbi por parte del club. "Lo que me llena de alegría es ver a la afición volcada con el Valencia y que rápidamente ha agotado las entradas. Cómo se ha tratado el no me corresponde a mí, es decisión del presidente", sentenció.