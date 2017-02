Marcelo Romero: "El equipo está jugando excelente y nos faltan los goles"

Etiquetas

El entrenador del Málaga, Marcelo Romero, se ha mostrado satisfecho con el "completo" partido de su equipo a pesar de la derrota ante el RCD Espanyol (0-1) y ha afirmado que sólo han faltado "los goles", y ha afirmado que no están teniendo "esa cuota de suerte que necesitan los equipos".

"El equipo ha hecho un partido muy completo. Hemos tenido varias oportunidades en la primera parte y el balón, prácticamente, salió de dentro de la portería. El trabajo se nota en el campo, la dinámica del equipo, el apostar por el fútbol", señaló en rueda de prensa.

Además, afirmó que están llegando al área contraria pero que no tienen fortuna. "Hemos creado muchísimas ocasiones. Ellos han llegado una vez y nos han convertido. En la segunda parte también lo hemos intentado. Hemos provocado acciones de posibles goles pero el fútbol tiene esa cuota de suerte para que entre el balón. Estoy muy contento con el equipo, lo están dando todo y lo intentan. Más no se puede pedir. La dinámica es la que hay. El equipo está jugando excelente y nos faltan los goles", indicó.

En este sentido, el 'Gato' Romero explicó que el equipo está compitiendo "a muy alto nivel". "Está jugando, creando ocasiones y llegando. En Vigo nos remataron tres veces y nos hicieron tres goles, ante la Real nos remataron dos veces y nos hicieron dos goles. No estamos teniendo esa cuota de suerte que necesitan los equipos, pero sí estamos creando ocasiones y juego. Estamos insistiendo en jugar en campo contrario. El equipo ha estado muy bien. Lo ha intentado de todas las maneras pero no ha llegado", subrayó.

"Siempre buscamos ganar. Cuanto peor se ve la situación uno se hace más grande. No me tiembla el pulso y no estoy nervioso porque se está trabajando y se está haciendo todo lo posible para que el equipo logre la victoria. El trabajo se está viendo. Falta que llegue el gol y sumar los tres puntos", continuó.

Por ello, apeló a "seguir trabajando" durante la semana "en busca de ese gol". "Tenemos gente que hace gol como Santos, Charles, Peñaranda, Sandro... Cuando el tiro a portería no entra hay que dar la tranquilidad para que los jugadores sigan trabajando. En algún momento tienen que entrar", manifestó.

Por último, Romero alabó el comportamiento de la afición. "Hacen gol en una jugada aislada, con un golpeo muy lejano. Me ha gustado ver La Rosaleda como hacía tiempo que no la veía, acompañando al equipo, apoyándolo en todo momento. Han empujado hasta el final y han provocado que el equipo no bajara nunca los brazos. Se nota cuando la afición está con el equipo. Lo hemos intentado pero ha faltado ese puntito de suerte en algún momento", concluyó.