Maxi Iglesias y Cayetano Martínez de Irujo, fieles a los colores de su equipo

Etiquetas

Las gradas del estadio Vicente Calderón se llenaron de rostros conocidos el pasado miércoles en el partido de vuelta de la semifinal de la Champions contra el Real Madrid y es que ningún seguidor rojiblanco se quiso perder el último partido de Liga de Campeones en el estadio a pesar de la dificultad de superar la eliminatoria.

MAXI IGLESIAS Y CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO SE VUELCAN CON EL ATLÉTICO DE MADRID

Como no podía ser de otra forma fueron muchos los políticos que acudieron al estadio para disfrutar del derbi madrileño y es que sin duda fue uno de los partidos más importantes de la temporada. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no quiso faltar a la cita y es que, como ella mismo ha confesado en repetidas ocasiones tiene el corazón dividido entre los dos equipos madrileños. Entre los ministros que no faltaron a la cita estuvieron Íñigo Méndez de Vigo y Luis de Guindos.

Como verdaderos aficionados del equipo rojiblanco que son, el actor Maxi Iglesias y Cayetano Martínez de Irujo tampoco quisieron faltar a su cita indiscutible con el Atlético y es que siempre que tiene oportunidad acuden a apoyar a su equipo. Una vez en el interior también Carla Pereyra estuvo de lo más atenta a lo que sucedía en el terreno de juego y es que era muy consciente de la importancia que el partido tenía para su pareja Simeone.

FERNANDO FERNÁNDEZ TAPIAS ESTUVO JUNTO A SU MUJER NURIA GONZÁLEZ

Mucho más recuperado de sus problemas de salud, Fernando Fernández Tapias estuvo muy bien acompañado por su mujer Nuria González y es que disfrutaron de cada uno de los goles del partido muy cerca de Javier Hidalgo que también estuvo en el estadio.

Por su parte el diestro 'El Juli' disfrutó de una cita de lo más familiar en compañía de su mujer Rosario Domeneq y su hijo Fernando y es que el pequeño ha heredado de su padre la afición por el fútbol. Entre los asientos de los palcos también se dejaron ver otros rostros conocidos como fue el caso de Paolo Vasile o Francisco Nicolás.