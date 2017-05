Mendilibar: "El Atlético es un equipo grande que juega como uno pequeño"

Etiquetas

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, valoró la visita de su equipo a la capital de España para medirse al Atlético de Madrid este sábado (16.15 horas), afirmando que siempre es "difícil" jugar contra el conjunto de Diego Pablo Simeone y apeló a un buen partido colectivo para poder sacar algo positivo en su última visita al Vicente Calderón.

"El Atlético es un equipo grande que juega como uno pequeño. No le hace falta ganar por mucho, resolver el partido desde el principio. No va como un loco, si el partido se alarga no tiene preocupaciones en ese sentido. Nosotros vamos a no perder la posición que tenemos, a ver si somos capaces de competir y entrar en el partido bien", declaró Mendilibar este viernes en rueda de prensa.

El técnico vizcaíno hizo hincapié en darle importancia a los "primeros diez minutos" como factor clave para afrontar el partido de forma colectiva. "Si queremos hacer un partido más individual porque vamos a Madrid, nos van a meter cuatro", aseguró.

Por otro lado, Mendilibar confesó que le hubiera gustado que la eliminatoria de semifinales entre el Atlético y Real Madrid hubiera estado "más igualada", ya que estarían "pensando más" en el partido de vuelta que en su visita al feudo rojiblanco.

"Prefería que hubiesen perdido de menos o incluso ganado el partido, que la eliminatoria estuviera más igualada. Ahora están un poco más lejos, ellos mismos lo dicen y para nosotros será difícil porque siempre es un equipo difícil", apuntó.

Un Atlético de Madrid ante el que el conjunto armero solo ha cosechado una victoria, allá por el año 2001 cuando el conjunto rojiblanco estuvo de paso por la Segunda División, algo que el técnico de Zaldívar cree poder repetir, si mantienen su estilo.

"Jugamos mejor en su campo que el nuestro, parece que nos ganan con más facilidad pero estoy convencido que podemos sacar algo. Que si somos nosotros, si no cambiamos nuestro estilo, les crearemos problemas. Tengo miedo a un robo en zonas que no deberían de hacernos y que nos hagan un gol y si te hacen uno es más complicado levantarle el partido", sentenció.