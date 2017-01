Mendilibar: "Vamos a pensar en el partido, no en la eliminatoria"

Etiquetas

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, señaló que intentarán "ganar" el partido de vuelta de su eliminatoria de cuartos de final contra el Atlético de Madrid de este miércoles en Ipurua, pero que no piensa demasiado en la remontada.

"Intentaremos ganar, competir y vamos a pensar en el partido, no en la eliminatoria y si tenemos suerte y el acierto de hacer un gol pronto cambiaremos el pensamiento, pero la idea principal es intentar ganar el partido", aseguró Mendilibar este martes en rueda de prensa.

El de Zaldibar reconoció que le parece "normal que se diga que el Atlético lo tiene todo hecho". "Aunque ellos seguro que no lo dicen y conociendo como compiten pensarán que tienen mucho ganado, pero no todo. Van a competir y van a jugar para ganar no solo para pasar la eliminatoria porque es un equipo grande", comentó.

Además, no cree que juegue sin titulares. "¿Carrasco es titular? ¿Fernando Torres es suplente o titular? ¿Gameiro?", se preguntó con ironía. "Al final unos u otros jugarán, no les veo jugando con tres del B", apuntó.

"No me gustan los porcentajes, veo pocas posibilidades porque es un resultado muy bueno para ellos. Tendríamos que meter tres goles y no encajar ninguno", añadió el entrenador 'armero', que no contará con Antonio Luna por "molestias del golpe del partido". "Vamos a intentar recuperar lo mejor posible a la gente para el sábado ante el Deportivo y vamos a competir con los de siempre", subrayó.

Para el técnico vasco, han tenido "la mala suerte de las lesiones" que les ha "trastocado un poco hacer las alineaciones". "Ahora mismo estamos justos de gente y no podemos hacer dos equipos totalmente diferentes sin ningún problema, pero es verdad que mantenemos a todos los jugadores en vilo y todos disfrutan del fútbol. Tenemos a 22 y hay que mantenerles vivos y disponibles. Algunos no hace falta decirles nada y hay otros que si no juegan en dos partidos seguidos se vienen abajo y mi trabajo es mantenerles vivos", advirtió.

Mendilibar se mostró satisfecho con la primera vuelta porque "poco a poco el equipo se va consolidando" y espera recuperar a los lesionados "poco a poco". "Estoy convencido de que con la plantilla bien podemos hacer una segunda vuelta bastante parecida a la primera, sabiendo que puede haber sanciones y lesiones", admitió.

De cara al choque liguero ante el Deportivo, recordó que los de Gaikza Garitano "han mejorado bastante desde hace tiempo y ahora están sacando resultados buenos", mientras que celebró la imagen del equipo pese al 0-4 ante el FC Barcelona.

"Estoy contento, no por la primera media hora porque el partido dura una y media, pero lo dimos todo y los jugadores están convencidos de los que hacen. Salimos a apretar arriba que es lo que hacemos siempre que el rival nos da opciones y sabíamos que enfrente teníamos al mejor del mundo y hemos ido a por ellos. Te ganan por el esfuerzo que haces, pero nunca por las dudas que puedas tener", sentenció.