Míchel: "En estos partidos hay que purgar los pecados cometidos"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha asegurado este viernes en la previa del partido contra el Valencia CF en La Rosaleda que deben aprovechar este tipo de encuentros ante rivales importantes para "purgar los pecados" cometidos durante la temporada una vez que la salvación está lograda y que es "imposible" luchar por los puestos de arriba.

"Luchar por los puestos de arriba es imposible, pero creo que hay que trabajar por el prestigio y, en estos partidos, purgar los pecados que hemos cometido durante el año. Son rivales muy llamativos como para que no nos descuidemos, porque son buenos equipos y nosotros ganamos prestigio en este tipo de partidos. Jugando bien y ganando", aseguró en rueda de prensa.

Y es que ve al Valencia como un rival que es "llamativo". "Es un rival como para que le demos la vuelta a esa mala imagen que dejamos el otro día con el Deportivo, pero indudablemente que el trabajo de la semana de los jugadores es para que sepamos que fue un error y que no debemos volver a cometerlo", aceptó tras perder 2-0 en Riazor.

"Cuando llegas a estas alturas de la temporada hay que jugar alto. Aquel amago sobre la posibilidad de estar en el descenso se ha alejado bastante, no matemáticamente, pero anímicamente sí como dijimos la semana pasada", comentó.

Así, quiere luchar por el honor del club. "Ya somos conscientes de que vamos a estar en Primera el año que viene. Ese no es el problema, el problema es jugar como sabemos hacerlo y como lo hemos demostrado las últimas semanas. Porque los jugadores han demostrado esa capacidad. No estamos pendientes de otros partidos, antes a lo mejor sí, ahora no", matizó.

No obstante, quiere ver un partido "bueno y bonito". "Los dos equipos vamos a jugar al ataque y tenemos jugadores en el centro del campo de muy buen nivel. Nosotros vamos a intentar atacar y atacar bien al Valencia, que es un equipo que ha mejorado mucho sobre todo si le dejas jugar y eso no podemos permitirlo", argumentó.