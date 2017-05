Míchel: "No nos podemos permitir dar un paso atrás"

Etiquetas

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, aseguró que no pueden permitirse "dar un paso atrás", ya que están en un buen momento y no quieren parar en el partido que medirá a los malacitanos al RC Celta de Vigo este domingo (20.45 horas) en la trigésima sexta jornada de LaLiga Santander.

"No sé lo que pensará el Celta y su entrenador, pero sí sé lo que piensa el Málaga, su entrenador, los jugadores, lo que le hemos dicho y como los hemos visto. No nos podemos permitir dar un paso atrás o sacar el pie del acelerador. Estamos en un buen momento, no queremos parar y eso hay que hacerlo a través de los partidos. Con máximo respeto al rival y con máximas intenciones por nuestra parte. Queremos seguir ganando y demostrar que el equipo puede conseguir esos resultados, porque nos interesa mucho la regularidad para estar bien en La Liga, este año y el que viene", señaló en rueda de prensa.

El técnico madrileño explicó cómo han preparado el encuentro ante el conjunto vigués, del que además alabó su estilo de juego, con "una base muy buena labrada por un entrenador que ha sabido darle un estilo de juego muy reconocido".

"Lo hemos preparado igual. El Celta juega igual contra el Manchester United, contra el Betis o contra el Granada. Siempre juegan igual. Tienen una idea de juego y una base muy buena labrada por un entrenador que ha sabido darle un estilo de juego muy reconocido al Celta. Con independencia de los jugadores que utilice mañana en La Rosaleda, el Celta es un equipo llamativo, bueno y reconocible, por eso está al nivel que está en Europa y en nuestra Liga", apuntó.

Además, habló sobre lo posibles cambios en el estilo de juego de su equipo o de las rotaciones que habrá de cara al próximo enfrentamiento liguero. "Es algo habitual en nosotros. Viendo las características del rival y lo que queremos hacer, vamos cambiando jugadores en función de nuestras necesidades", señaló.

"Una de las cualidades que debe tener el extremo y, para eso los utilizamos, es abrir el campo y buscar el centro. A través de eso conseguimos que haya gente en el área. En los últimos partidos la llegada de Fornals, Recio, del extremo de la otra banda y de nuestro delantero centro es fundamental. Si no acabas la jugada con un centro estás permitiendo al rival que te pille en una situación extraña. Además, Ontiveros, como los otros extremos, centra bien y es lo que buscamos: continuar o acabar la jugada con un centro, para eso juegan en esa posición", afirmó.

Por otra parte, tuvo palabras para los jóvenes talentos de la cantera del conjunto andaluz. "Estamos viendo jugadores muy llamativos. Necesitamos entrenadores que crean en esos chavales porque tienen mucha calidad. Veo a los jugadores del Málaga y ya los veo con pensamiento de pretemporada y de que puedan ser algunos jugadores del Málaga; por dos cuestiones: por su calidad y funcionamiento futbolístico, y por su compromiso por ser de la cantera y jugar en este equipo", concluyó.