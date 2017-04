Milinko Pantic: "Mejor que el Atlético evite a la Juventus hasta la final"

Etiquetas

El excentrocampista del Atlético de Madrid Milinko Pantic dejó claro que no le vendría mal a los rojiblancos evitar en el sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones de este viernes evitar a la Juventus, mientras que preferiría al Real Madrid para "no jugar la final contra ellos".

"Yo creo que este año hay uno que está muy bien que es la Juventus. Ha eliminado al Barça, que eso no lo hace cualquiera, y es muy completo a nivel defensivo y ofensivo. Sería mejor evitarle hasta la final, no me gustaría que nos tocase", se sinceró Pantic antes de participar en el 'Desafío NACEX'.

En este sentido, después de que muchos aficionados rojiblancos hayan expresado que quieren un cruce con el Real Madrid, el serbio fue claro. "El aficionado muchas veces opina con el corazón, pero si lo hacen con cabeza y preguntan a todo el mundo, seguramente dirán el Mónaco", advirtió.

"Creo que en esta ronda da igual quien te toque porque no puede ser malo si está entre los cuatro mejores. Quizás sería mejor el Real Madrid para no jugar la final contra ellos", declaró con una sonrisa el exjugador colchonero.

A Pantic le parece "increíble" lo que ha hecho "en los últimos años" el equipo de Diego Pablo Simeone, sobre cuyo futuro no quiso opinar. "Si Dios quiere, a ver si toca este año la 'Champions', pero en el fútbol muchas veces 1+1 no es 2", recalcó.

Sin embargo, sabe que ganar el título continental sería "muy importante" para el club "y más este año" que dirán adiós al Vicente Calderón. "Tuvo una oportunidad importante en la Copa del Rey para jugar el último partido, pero no pudo ser. Ganando la Champions, mejor imposible la despedida", aseguró.