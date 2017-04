Murray: "Hoy no fue el día"

Etiquetas

El tenista escocés y número uno del mundo Andy Murray ha señalado este sábado tras perder en semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó ante Dominic Thiem (2-6, 6-3 y 4-6) que no tuvo el día aunque se va con un buen sabor de boca de Barcelona por haber podido coger ritmo y haberse medido a jugadores "distintos".

"Me encontré cómodo en uno o dos puntos, en algún punto tuve molestias pero nada importante. Ha sido un buen partido aunque no haya estado bien al final. Tras jugar un partido duro ayer, competir como lo he hecho hoy es bueno. Pero hoy no fue el día", lamentó en rueda de prensa.

Sobre el partido, aceptó que fue igualado, aunque no llegó a coger el buen tono que sí tuvo ante Albert Ramos al final del cruce de cuartos. "En el primer set no tuve ninguna opción pero empecé a jugar mejor en el segundo, aunque fue difícil coger ritmo. Thiem jugó fuerte, duro, yo empecé a mejorar pero fallé un par de tiros claves", manifestó.

"He jugado tres partidos contra jugadores distintos como 'Feli', Albert Ramos y Thiem, con mucha variación de tiros. Ha sido bueno para mí, y físicamente también será bueno para mí jugar tras el partido de tres horas de ayer", señaló sobre la parte positiva de este Godó en cuanto al rodaje físico.