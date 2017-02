Pellegrino: "Para ganar al Barcelona se tienen que alinear todos los planetas"

Etiquetas

El entrenador del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, ha asegurado que para ganar al FC Barcelona este sábado en Mendizorrotza se deben "alinear todos los planetas", si bien su equipo ganó en el Camp Nou (1-2) en la primera vuelta y desde entonces cree que han mejorado y "crecido" como grupo.

"Hemos crecido como equipo. El equipo se anima a hacer muchas más cosas que entonces, que era la tercera jornada. Obtuvimos un triunfo en ese campo pero se tienen que dar muchas circunstancias para ganar al Barcelona, se tienen que alinear todos los planetas", manifestó Pellegrino este viernes en rueda de prensa.

Así, el argentino opinó que para ganar en casa al Barça deberán ponerse un listón muy alto. "Aparte de hacer las cosas muy bien en los momentos que creamos, tienes que tratar que ellos no jueguen, que sus estrellas no tengan ni siquiera una acción, y te lleva a un ejercicio futbolístico altísimo", destacó.

"No es lo ideal, ni siquiera tienes cuatro días. Han sido muchos partidos que han sido cada tres días, de un desgaste no solo físico sino a nivel mental altísimo, pero también es un aprendizaje para nosotros, hay posibilidades para todos nuestros jugadores", comentó sobre el hecho de jugar solo tres días después de lograr el pase a la final de la Copa del Rey.

Una final copera en la que también se medirán al FC Barcelona, aunque eso no será hasta el 27 de mayo. Ahora, este sábado, se verán las caras en LaLiga Santander. "Nos enfrentamos a un equipo de estrellas, de los mejores del mundo están ahí. Nos va a obligar a poner la vara muy alta para poder tener posibilidades", argumentó.

"Tenemos que demostrarlo en el campo, siempre la teoría en el campo se deja de lado y la práctica es lo más difícil. Ojalá podamos acertar con lo que planteamos y tener un partido a todos los niveles altísimo porque para poder tener posibilidades con estos equipos se tienen que dar muchas cosas. Ojalá mañana podamos tener un buen día", auguró el técnico albiazul.

Por último, Pellegrino aseguró que sus jugadores pueden seguir creciendo a nivel individual y colectivo "muchísimo". "Mi objetivo es ese. Si no somos capaces de sostener el nivel de tensión será por falta de mentalidad, creo que no va a suceder. Haré todo lo posible para que no suceda, por eso tenemos competencia entre ellos, hay una gran disputa por quedarse con una camiseta cada semana y es buena noticia para nosotros", comentó.