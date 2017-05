Pellegrino: "Es mi primera final como técnico y para mí es un gran estímulo"

Etiquetas

El entrenador del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, se mostró ilusionado de cara a la final de la Copa del Rey, que les enfrenta este sábado (21.30 horas) al FC Barcelona, porque se trata de su primera opción de conseguir un título como técnico.

"En los últimos años, el FC Barcelona ha hecho de lo fuera de lo normal algo normal. Han peleado la Liga, han estado en la 'Champions' hasta el final, y jugarán la final de la Copa. Ha sido un equipo con un rendimiento tan alto que para competir con ellos hay que hacer muchas cosas bien", destacó el argentino.

El preparador argentino se refirió al actual momento azulgranda recordando que "cuando un equipo tiene jugadores de tanto nivel en una misma época, reemplazar a esos jugadores no es sencillo". "La etapa de Luis Enrique ha sido exitosa y este año han estado ahí hasta el final. El FC Barcelona siempre se mueve cerca del triunfo", agregó.

"Ellos tienen la mentalidad de querer ganar cada partido, es a lo que están acostumbrados, es su mentalidad y va a ser muy difícil. Necesitamos hacer un partido muy completo para tener posibilidades, pero somos un equipo que siempre compite al máximo", remarcó el exdefensa.

El argentino sabe que es su "primera final como entrenador". "Y para mí es un gran estímulo y veo a mis jugadores que están igual. Están con mucha ilusión. Es una buena sensación, algo que es normal y que ha pasado durante todo el año", manifestó el entrenador en la rueda de prensa ofrecida este jueves.

Preguntado por el once que alineará este sábado en el Vicente Calderón, el entrenador babazorro dijo que la decisión no será fácil. "Tengo muchos jugadores en disposición de estar en el equipo. No sé decirte un jugador que no se merezca estar en el once titular", admitió.

Por último, Pellegrino envió un mensaje de ánimo a la afición antes de emprender el viaje a la capital de España. "La comunión entre el equipo y la afición, para nosotros, es energía. Nosotros estamos hechos de un equipo que insiste. Si la gente nos alienta, trataremos de que se sientan identificados con nosotros. Ojalá vivamos una linda jornada", finalizó.