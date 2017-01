Piatti: "Siempre queremos ganar y no queremos estancarnos"

Etiquetas

El jugador del RCD Espanyol Pablo Piatti ha reconocido este jueves que el equipo ha volcado muchas expectativas en el próximo partido de LaLiga Santander ante el Granada, aunque por otro lado ha afirmado que tendrán en frente a un rival "necesitado y que querrá encontrarse con la victoria", ya que acumula cuatro encuentros sin lograr los tres puntos.

"Hemos volcado muchas expectativas en el partido del sábado, pero no podemos olvidar que delante hay un rival que te exige. Nosotros siempre queremos ganar, crecer como equipo, aspirar a cosas importantes, y no queremos estancarnos. Este sábado tenemos una posibilidad muy bonita", apuntó en rueda de prensa.

El delantero argentino señaló que este sábado (13:00 horas) se medirán a un rival "necesitado", ya que tan solo ha sumado una victoria en lo que va de temporada en LaLiga. "El Granada es un equipo que está necesitado y que querrá encontrarse con la victoria, pero nosotros vamos a poner todas nuestras armas para lograr el triunfo. Hay que ser valientes y afrontarlo de la mejor manera", explicó.

"Lo que pasó el fin de semana pasado hay que apartarlo y utilizarlo de experiencia. Somos totalmente optimistas, pero los rivales exigen y hubo momentos en que no nos sentimos bien y no encontramos los resultados esperados", admitió en referencia a la derrota en la pasada jornada ante el Valencia.

Aún así, Piatti ve el encuentro ante el Granada como una posibilidad para terminar la primera vuelta "de la mejor manera posible". "Este sábado tenemos una posibilidad muy bonita ante nuestra gente, en nuestro estadio, para terminar la primera vuelta de la mejor manera posible", reiteró.

"Me gustaría quedarme, tengo muchas ganas de seguir en este proyecto pero no soy quien tiene la última palabra. Por mi parte haré todo lo posible para seguir mucho tiempo en este club. No tengo noticias ni novedades", aseguró haciendo hincapié al deseo de quedarse más tiempo en el Espanyol, ya que llegó en verano cedido por el Valencia para una temporada con opción a compra.