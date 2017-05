Piqué: "Veréis la ilusión que tenemos de ganar la Copa"

Etiquetas

"Quiero que Luis Enrique se vaya con otro título porque se lo merece"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado este viernes en la previa de la final de la Copa del Rey, que disputan ante el Deportivo Alavés este sábado en el Vicente Calderón, que los antecedentes de LaLiga, donde vencieron los culés en Mendizorrotza (0-6) y los albiazules en el Camp Nou (1-2), "no sirven para nada" y ha añadido que llegan con la misma ilusión que el rival de intentar levantar un último título en la era de Luis Enrique Martínez como entrenador.

"Tenemos la misma ilusión de ganar de siempre y nos tenemos que centrar en nuestro trabajo. Mañana veréis la ilusión que tendremos para poder ganar la Copa", aseguró en rueda de prensa ante la pregunta de si no se llegaba con esa motivación suficiente al partido.

Además, el catalán catalogó al conjunto vasco de equipo "revelación de la temporada". "Están haciendo las cosas muy bien y mañana tienen una oportunidad única para ganar el título. Tendremos que ir con la misma mentalidad táctica para ganar la Copa, controlar el partido y llevarlo a nuestro terreno", atestiguó.

"No sirven para nada los antecedentes que hay en LaLiga. En la primera vuelta aún no estábamos rodados del todo y podían pasar estas cosas. Luego, en el partido de vuelta, no se jugaban nada en LaLiga. No hay que fijarse en los dos partidos de LaLiga", aseguró respecto a esas victorias en campo contrario que se dieron en el campeonato liguero.

Por otro lado, el central blaugrana apuntó que Luis Enrique Martínez merece "un gran final" como entrenador del Barcelona en su último partido después de tres temporadas. "Está entre los mejores de la historia, se luchará para lograr un nuevo título y que se marche como tal", afirmó.

"Lo más fácil es quedarse con los títulos, que han sido muchos, pero me quedo con su forma de hacer. Quizá no ha tenido la mejor relación con la prensa, pero en el vestuario nos ha acabado conquistando. Quiero que Luis Enrique se vaya con otro título porque se lo merece", remarcó sobre el técnico asturiano.

Sobre su malestar físico, que le obligó a perderse el partido ante Las Palmas y estar ingresado en el hospital Vall d'Hebron por un virus estomacal, Piqué confirmó que ya se encuentra recuperado. "Me encuentro bastante bien. He entrenado en los últimos días y estoy preparado para mañana", aseguró.

Quienes no podrán estar en la final serán Luis Suárez y Sergi Roberto por sanción. "Son ausencias importantes, pero tenemos jugadores con capacidad suficiente para sustituirles. Los once que salgamos tenemos capacidad para ganar la Copa", concretó.