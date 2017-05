Previa del Betis - Atlético de Madrid

Etiquetas

El Atlético puede cerrar la tercera plaza ante un Betis en erupción

El Atlético de Madrid aspira a asegurar este domingo la tercera plaza de la Liga Santander en el Benito Villamarín (20.00/beIN LaLiga Max 1), donde le basta con sumar un punto para lograr su objetivo de forma matemática ante un rival en plena erupción a pesar de estar salvado y que estrenará entrenador, Alexis Trujillo.

Al equipo rojiblanco solo le faltan dos partidos para acabar la sexta temporada de la 'era Simeone' y afronta esta recta final con su objetivo muy a mano, ya que tiene cinco puntos de ventaja sobre el Sevilla y la diferencia de goles ganada con el equipo andaluz.

De esta forma, le basta con sumar un punto ante Betis o Athletic, que será su último rival en el emotivo último encuentro que servirá para despedirse del Vicente Calderón, para asegurar su presencia en la próxima Liga de Campeones sin necesidad de disputar la fase previa.

Este penúltimo duelo del curso llega cuatro días después de la eliminación europea ante el Real Madrid, al que logró meter el miedo en el cuerpo durante la primera media hora, pero que acabó quedándose con el billete para la final de Cardiff. Pese a la despedida, la afición 'colchonera' volvió a rendirse a un equipo que lo intentó todo para seguir peleando por un título este curso.

Para recuperar sensaciones, el Atlético de Madrid visitará un Benito Villamarín que se le ha dado muy bien en los últimos tiempos, donde no pierde desde 2006 y encadena seis victorias y un empate en sus últimas siete visitas.

ALEXIS TRUJILLO SE ESTRENA EN EL BANQUILLO LOCAL

Diego Pablo Simeone no podrá contar con Diego Godín, que ya no podrá jugar hasta la próxima temporada tras ser sancionado con tres partidos por el Comité de Competición. Se espera que Lucas Hernández ocupe su lugar ante las bajas de Juanfran y Vrsaljko en el lateral derecho y que el uruguayo Giménez regrese al once ante la falta de efectivos en defensa.

En cuanto al Betis, está inmerso en un extraño final de temporada, ya que la salvación matemática no apaciguó los ánimos y la afición siguió increpando al equipo y a Víctor Sánchez del Amo, que finalmente fue destituido tras la sonrojante goleada encajada en campo del Leganés (4-0), tercera derrota seguida del equipo.

Su lugar en el banquillo será ocupado por un hombre de la casa como Alexis Trujillo, exjugador del primer equipo que tendrá la complicada tarea de maquillar este final de temporada. Lo cierto es que el Betis solo ha sumado 37 puntos en 36 jornadas, números que otra campaña le podrían haber condenado al descenso, pero ahora que la salvación está tan 'barata'. El nuevo entrenador verdiblanco no podrá contra con Antonio Sanabria por un problema muscular para este último partido del curso en casa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BETIS: Adán; Navarro, Mandi, Pezzella, Tosca, Durmisi; Pardo, Brasanac, Ceballos; Joaquín y Rubén Castro.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Giménez, Savic, Lucas, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saúl, Carrasco; Griezmann y Gameiro.

--ÁRBITRO: Álvarez Izquierdo (C.Catalán).

--ESTADIO: Benito Villamarín.

--HORA: 20.00/beIN LaLiga Max 1.